Frattesi parla già da ex: il Sassuolo ha trovato l’alternativa

Davide Frattesi lascerà con ogni probabilità il Sassuolo: il club neroverde ha già individuato il suo sostituto.

La stagione di Davide Frattesi è stata di altissimo livello e non è una sorpresa se i top club sono interessati al centrocampista del Sassuolo.

Il club neroverde è pronto a mettere a segno l’ennesima plusvalenza importante come già accaduto in passato in molteplici occasioni e chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Su Frattesi è forte l’interesse di Juventus e soprattutto Inter, con i nerazzurri che secondo Sky Sport sarebbero in vantaggio, sebbene i bianconeri restino vigili e pronti ad incontrare anche loro la dirigenza neroverde. Occhio anche al Milan che potrebbe provare l’affondo dopo la cessione di Tonali.

Al momento non conosciamo il futuro del calciatore, ma l’unica cosa certa è che lascerà con ogni probabilità il Sassuolo. il club neroverde sa benissimo che è impossibile trattenere in rosa il centrocampista per un’altra stagione. Carnevali ha già individuato il possibile sostituto in caso di addio, puntando il giovane Giovanni Fabbian, centrocampista della Reggina in prestito proprio dall’Inter.

Il Sassuolo punta Fabbian: sarà lui l’erede di Frattesi

Negli ultimi anni il Sassuolo si è sempre distinto per essere un club con grande lungimiranza a livello di programmazione. Il club è riuscito a sostituire i suoi gioielli quasi sempre e con giovani di grande futuro. Qualora Frattesi dovesse essere ceduto, il Sassuolo ha già pronto il suo erede, ovvero Giovanni Fabbian che ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla Reggina proprio dall’Inter.

Il calciatore potrebbe risultare anche la contropartita giusta per convincere i neroverdi con l’Inter che tentenna ma che potrebbe sacrificare il proprio talento per arrivare a Frattesi. Fabbian è un profilo che piace molto al Sassuolo e allo stesso Dionisi che sarebbe contento di poter allenare e di far crescere un talento simile per trasformarlo proprio in un Frattesi bis. Il giocatore ha ampi margini di miglioramento e giocare in Serie A da titolare potrebbe aiutarlo a sviluppare ancora meglio le sue qualità.

Inter e Sassuolo ne hanno parlato e stanno continuando a parlare, con le parti che si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Una trattativa che, dovesse andare così, farebbe di certo tutti contenti in quanto l’Inter porterebbe a casa uno dei migliori talenti della Serie A, mentre il Sassuolo si ritroverebbe in rosa l’erede perfetto del centrocampista classe 1999. Oltre a Fabbian, inoltre, nell’operazione potrebbe entrare anche Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Frosinone.