Serie A: è fatta per D’Aversa, sarà lui il nuovo allenatore

E’ tempo di ritornar in gioco per Roberto D’Aversa. Terminate non bene le ultime esperienze, il tecnico ex Sampdoria e Parma ben presto dovrebbe ricominciare ad allenare per cercare di rilanciarsi.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, un club di Serie A ha ormai puntato tutto su D’Aversa pe la panchina e la fumata bianca potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Si tratta di uno scenario assolutamente intrigante per entrambe le parti e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Serie A: D’Aversa in panchina, ecco con chi firma

Il Lecce sembra aver puntato sull’opzione D’Aversa in vista della prossima stagione di Serie A e a questo punto mancherebbe solo la firma. Il nome piace molto alla società pugliese e per questo motivo la scelta è caduta su di lui. Ora vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca.

Sicuramente D’Aversa rappresenta una occasione importante per il Lecce ed anche per lo stesso tecnico questa è la chance della sua carriera e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro su questa trattativa.

Si tratta di un passaggio sicuramente importante per avere un quadro più chiaro della prossima stagione e magari iniziare a fare sul serio anche sul calciomercato.