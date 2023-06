Ana Quiles, dalla Rai al gossip: quel vestito svela tutto

Ana Quiles è una delle showgirl più apprezzate dagli sportivi italiani, dando anche indizi corposi sulle sue preferenze italiane.

La bionda spagnola sta prendendo spazio nei programmi calcistici della Rai, è stata opinionista fissa nell’ultima edizione della Domenica Sportiva. Con una particolare passione che viene spoilerata sul suo profilo Instagram.

Un’altra bionda alla conquista della televisione italiana. Ana Quiles è una bellezza d’esportazione, quasi come se fosse la risposta della Rai alle bionde con il microfono, pensando a Giorgia Rossi e a Diletta Leotta. La conduttrice spagnola si difende come può, è un idolo in Spagna ma ha ancora molto da apprendere giornalisticamente in Italia.

Nell’ultima edizione della Domenica Sportiva è apparsa un po’ troppo ingessata. Sarà stato anche per via della formula del programma dove era confinata nel dire cose scontate e poco di rilievo. La stagione però si è conclusa e la spagnola ha dimostrato il suo grande affetto per l’Italia e in particolare per una piazza.

Ana Quiles, le foto spoilerano il suo tifo

La spagnola è stata spesso in viaggio, alternandosi tra gli impegni con la tv di Stato italiano e con le emittenti iberiche, seguendo gli eventi di punta. Una lunga corsa nei vari stadi d’Europa che si è ora conclusa con un approdo in una terra particolarmente amata, proprio perché si può paragonare al calore della sua Spagna. E a giudicare dal sorriso mostrato ai fan, ne ha pienamente ragione: Ana Qulies d’azzurro, vestita con i colori del Napoli nella cornice dell’isola di Capri.

I fan sono rimasti di stucco, nella meta turistica campana c’è una Ana Quiles in splendida forma a confermare il suo particolare affetto per il Napoli. Ha avuto spesso parole d’elogio per la squadra che ha vinto lo scudetto, il gioco dei campani è stato paragonato a quello del Barcellona dei tempi migliori e l’affinità con la terra partenopea diventa sempre più marcata. È rimasta colpita dai festeggiamenti per il terzo tricolore del Napoli ed è rimasta nei luoghi del successo, seppur spostandosi a mare di qualche chilometro.

Capri meta della Quiles, un po’ per turismo e un po’ anche per passione, continuando così a raccontare storie ed episodi. Dall’isola, così, una visuale davvero mozzafiato come meta per ricaricare le batterie e trovarsi pronta in vista della prossima stagione. Da capire quale sarà lo stesso destino della Quiles in Rai, la tv di Stato potrebbe cambiare – ancora una volta – i destini delle sue trasmissioni sportive, calata purtroppo con gli ascolti ai minimi storici.