Eva Gini meglio dell’Inter: ha sbaragliato la concorrenza

La bellissima giornalista di Inter Tv, Eva Gini, ha sbaragliato la concorrenza, superando anche il club nerazzurro: ecco cosa è successo

Qualcuno direbbe che andarci vicino conta soltanto a bocce. E non è sbagliato, perché come dichiarato più volte da José Mourinho, uno che di trionfi ne sa qualcosa, sono i trofei a segnare la storia, non le vittorie o il bel gioco. Allo stesso tempo, però, non si può non sottolineare il percorso fantastico dell’Inter nell’ultima stagione.

Ad un certo punto sembrava che i nerazzurri potessero piombare nel baratro, dato che per diverso tempo è rimasta in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. Sarebbe stato un vero e proprio fallimento, senza se e senza ma. D’altronde, l’obiettivo principale della ‘Beneamata’ ad agosto era lo Scudetto, sfumato addirittura nel giro di qualche mese.

Complice un cammino straordinario da parte del Napoli targato Luciano Spalletti. Mister Inzaghi, dal canto suo, non si è dato per vinto, sebbene circolassero insistentemente voci su un suo esonero nei mesi scorsi. E alla fine il tecnico piacentino è riuscito a trovare la cura, invertendo la rotta negativa in campionato.

In Champions, invece, le cose sono andate nel verso giusto sin dall’inizio, ma nessuno pensava che l’Inter potesse raggiungere la finalissima di Istanbul. Eppure è successo, perché il calcio è bello anche per questo. Ad ogni modo, c’è comunque chi ha fatto meglio della compagine lombarda.

Eva Gini e il nuovo trofeo: ecco cosa è successo

Come il Manchester City di Pep Guardiola, per dire. Non solo gli ‘Sky Blues’ però, anche Eva Gini ha conquistato un trofeo niente male. Per chi non ne fosse a conoscenza, la giornalista nata a Magenta nel 1993 è il volto principale di Inter Tv, perciò segue molto da vicino il mondo nerazzurro.

La sua bellezza è dirompente, tant’è che sul proprio profilo Instagram vanta quasi 180mila followers. È solita pubblicare scatti che la ritraggono in diversi momenti della sua vita quotidiana e non solo. Le sue forme mozzafiato, neanche a dirlo, generano parecchio movimento nei commenti dei post che pubblica frequentemente.

In passato ha collaborato anche con ‘La Gazzetta dello Sport’ e la redazione di ‘Sportmediaset’. Negli scorsi mesi, inoltre, si è parlato di un presunto flirt tra Eva Gini e la leggenda ex Real Madrid Iker Casillas, anche se tale indiscrezione finora non è stata confermata ufficialmente dai diretti interessati.

Intanto, Eva Gini si è presa un’altra bella soddisfazione sul fronte Padel, vincendo l’Illumia Padel Cup. La splendida giornalista ha pubblicato sui social diverse immagini relative al torneo in argomento e in descrizione ha specificato che non vede l’ora di rimettersi in gioco, continuando ad impegnarsi per migliorare sempre di più. Insomma, Eva Gini ha sbaragliato la concorrenza e adesso, giustamente, si gode la sua vittoria.