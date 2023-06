Lukaku massacrato: accuse durissime, c’entra anche il Milan

Romelu Lukaku ha ricevuto accuse durissime per il suo modo di comportarsi e in questa situazione c’entra anche il Milan

L’Inter sta lavorando per capire se ci sono le condizioni per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Non sarà semplice, perché il centravanti belga è valutato almeno 40 milioni di euro dai Blues, che vogliono cederlo soltanto a titolo definitivo.

Basta capricci e addio per sempre, è diventato questo il diktat della dirigenza londinese riguardo il futuro di Big Rom. E dunque, c’è un braccio di ferro in corso visto che il desiderio del giocatore è assolutamente quello di ritornare a Milano sponda nerazzurra.

Sono diversi i club che hanno chiesto informazioni per Lukaku. Su tutti, oltre all’Inter, il Milan e l’Al Hilal. Due squadre che vogliono rendere Big Rom un giocatore centrale per il proprio progetto, con il club saudita disposto a dargli un sostanzioso stipendio.

Per adesso, i messaggi d’amore di Lukaku nei confronti dell’Inter sono eloquenti, ma è chiaro che da quando è andato via la prima volta per ritornare al Chelsea, qualcosa si sia rotto nell’immaginario collettivo sull’attaccamento effettivo del giocatore ai colori nerazzurri. E infatti è arrivata una frecciata non da poco nei confronti del belga da parte dell’attore Rory Jennings.

Inter, l’accusa di Rory Jennings a Lukaku

Rory Jennings, attore inglese, ha parlato ai microfoni di ‘TalkSport’: “Lukaku è un narcisista, pensa soltanto a se stesso e a nessun altro. Non ha lealtà e amore per nessuno, non sarei stupito se alla fine accettasse l’offerta del Milan”. Parole chiare da parte di Jennings, grande tifoso del Chelsea. Un’accusa molto pesante nei confronti del centravanti belga, protagonista di tanti capricci negli ultimi anni sulla squadra in cui vuole giocare.

Prima l’Inter, poi il Chelsea, poi di nuovo l’Inter e adesso fa di tutto per andare via dai Blues. E sul tavolo oltre all’offerta saudita, c’è quella del Milan che vuole rendere Big Rom il centravanti titolare. Andare via dall’Inter per poi andare al Milan, sarebbe la pietra tombale sul rapporto con i tifosi nerazzurri, che lo hanno già perdonato una volta quando ha fatto carte false per essere ceduto al Chelsea.

Jennings ritiene Lukaku un “ciarlatano”, starà allo stesso giocatore rispondere a queste accuse con le sue scelte. Di certo, se vestisse la maglia rossonera in futuro sarà un grande smacco per i tifosi dell’Inter. Il mercato è imprevedibile ed è meglio non metterci la mano sul fuoco.