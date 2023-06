Inzaghi frena: rinnovo con l’Inter a una condizione

Il prolungamento dell’accordo tra l’Inter e Simone Inzaghi non è così scontato, c’è un paletto da parte del tecnico.

L’Inter ha vissuto una stagione decisamente turbolenta, ma alla fine sono arrivati diversi risultati, alcuni anche inaspettati. L’inizio è stato molto difficile, con diverse sconfitte in campionato. Poi nel finale sono giunte comunque le soddisfazioni, con la Coppa Italia messa in bacheca e la conquista della finale di Champions League.

In campionato, nonostante l’avvio molto complicato, alla fine è arrivato comunque un terzo posto che garantisce la partecipazione alla prossima Champions League. Nella finale della coppa dalle grandi orecchie è arrivata alla fine una sconfitta contro il Manchester City. Resta però l’importanza del traguardo tagliato. Una medaglia d’argento che, tra l’altro, ha comunque garantito un importante introito per le casse nerazzurre. Simone Inzaghi, il tecnico che ha portato la squadra a questi risultati, è finito spesso sulla graticola.

Addirittura dopo la sconfitta per 1-3 in quel di Udine si è parlato di un esonero vicinissimo, che poi non è arrivato, permettendo al tecnico di cominciare un lavoro di risalita che comunque ha portato ai risultati sopracitati. Lo scenario dunque in questi mesi risulta essere completamente cambiato. Dal possibile esonero or si è passati a a una trattativa aperta per il rinnovo di contratto. Prolungamento dell’accordo che però sta tardando ad arrivare.

La situazione si è ribaltata, ora Simone Inzaghi chiede garanzie

Tanti i meriti nell’arrivo fino in finale di Champions League e nei risultati ottenuti tra aprile e maggio ed ecco quindi che Simone Inzaghi vuole fare leva proprio su questo. Fino ad oggi infatti il tecnico ha dovuto fare l’aziendalista, accettando quasi senza colpo ferire le decisioni che arrivavano dall’alto, magari dettate da necessità economiche e non sportive.

Arrivato dopo Antonio Conte e, soprattutto, subito dopo la cessione da parte dei giocatori dell’Inter di due giocatori del calibro di Hakimi e Lukaku, ha assistito all’addio anche di un profilo come quello di Ivan Perisic. Ora però, alla luce dei risultati ottenuti e della fatica fatta per costruire il nuovo gruppo e che ha riportato la finale della massima competizione europea dopo tredici anni, Simone Inzaghi non è più disposto a fare da “yes man”.

Il rinnovo così è finito in standby. Intanto ci sarà il calciomercato, dove l’ex allenatore della Lazio vuole vedere allestita una rosa competitiva. Dovesse essere così allora si potrà discutere di prolungamento dell’accordo ancora in essere, perché vorrebbe dire che c’è unione d’intenti. Altrimenti non è nemmeno da escludere che ci possa essere un clamoroso addio, che lascerebbe l’Inter in una situazione decisamente complicata.