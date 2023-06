Inter, ecco il bomber: spunta una nuova soluzione

Spunta la nuova soluzione per l’attacco dell’Inter: ecco il bomber che Beppe Marotta si appresta a regalare a Simone Inzaghi

Non tutti i nerazzurri che hanno messo alle corde il Manchester City, assoluto dominatore dell’ultima stagione, nella finale di Champions League saranno ai blocchi di partenza della prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Edin Dzeko ha fatto le valigie per trasferirsi al Fenerbahce, in Turchia, così come Milan Skriniar, dallo scorso gennaio promesso sposo del Paris Saint-Germain, mentre le sirene inglesi non smettono di blandire il numero uno André Onana. Altro nerazzurro sul piede di partenza è Marcelo Brozovic che da perfetto metronomo ha scelto il momento giusto per dire addio ai colori nerazzurri.

Il centrocampista è a un passo dal vestire i colori dell’Al-Nassr che ha messo sul tavolo 20 milioni anni per un tre anni per il croato e altri 23 milioni per l’Inter per far sentire meno solo Cristiano Ronaldo.

Il giocatore, a meno di clamorosi colpi di scena, vestirà una nuova maglia in terra saudita, raggiungendo CR7 e altri campioni. D’altra parte, è davvero difficile dare un calcio, anche per chi ha una tecnica sopraffina come Brozovic, alla sopraddetta fortuna…

Lukaku, spunta una nuova soluzione per restare all’Inter

Non solo movimenti in uscita. I dirigenti della ‘Beneamata’ sono impegnati anche nella trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku che nel rush finale di stagione ha corretto il suo deficitario score, condizionato dall’aver saltato di fatto per infortunio la prima parte di stagione. Alla fine il suo tabellino personale recita 14 gol, di cui 10 in campionato, e 7 assist in 37 apparizioni complessive.

Ebbene, ‘Big Rom’, che sa di non rientrare nei piani dei blues, spinge per rimanere in nerazzurro. Ma non è semplice accontentarlo. Il Chelsea, infatti, punta alla cessione a titolo definitivo e, pertanto, non è disponibile per un ulteriore rinnovo del prestito. Tuttavia, i nerazzurri non si danno ancora per vinti tanto che hanno già pronta la mossa per sbloccare l’impasse. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, i dirigenti interisti a breve avanzeranno l’offerta del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

Nel contempo i vertici dell’Inter chiederanno all’attaccante belga di di decurtarsi lo stipendio: gli 8.5 milioni di euro percepiti nell’ultima stagione sono, infatti, ritenuti eccessivi per le asfittiche casse del club.

‘Big Rom’ accetterà un sacrificio economico? Chissà. D’altra parte, la riduzione dello stipendio potrebbe aiutare l’attaccante belga a farsi perdonare le clamorose occasioni da gol sciupate nei minuti finali del match contro i Citizens di Pep Guardiola.