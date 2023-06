Lutto tremendo nel calcio, aveva giocato anche in Italia: che dolore

Una bruttissima notizia per i tifosi italiani ed internazionali: è venuto a mancare un ex calciatore che aveva giocato anche nel nostro campionato.

Il calcio è uno sport che si nutre della passione dei tifosi e della grande qualità e professionalità dei calciatori, i quali spesso vivono un’esistenza fortunata e spensierata visti anche gli stipendi super che percepiscono.

Ma anche loro non sono esenti da drammi riguardanti il proprio privato. Ed ogni tanto dobbiamo anche appurare scomparse e lutti che fanno disperare i tifosi e gli appassionati di questo sport. Come accaduto qualche ora fa, con la notizia della morte di un calciatore longevo e dalla carriera molto importante.

I tifosi sono scioccati dalla notizia della morte di Cedric Roussel, calciatore belga che vanta anche un’esperienza nel calcio italiano. Un centravanti giramondo che ci ha lasciati qualche giorno fa, un vero e proprio dramma inaspettato vista la giovane età dell’attaccante nativo di Mons.

Addio a Cedric Roussel: il centravanti aveva giocato nel Brescia diversi anni fa

Forse un nome non conosciutissimo a livello internazionale. Eppure Cedric Roussel come anticipato aveva giocato in numerosi campionati durante la sua carriera. Il belga classe 1978 è stato stroncato da un infarto, almeno secondo le ultime ricostruzioni.

Pare che il 45enne Roussel fosse seduto su una terrazza di un locale a Mons, sua città natale del Belgio, quando ha accusato un forte malore dovuto ad un problema cardiaco. A nulla sono valsi gli sforzi di medici e paramedici per rianimare l’ex attaccante, che dunque è deceduto per arresto cardiaco.

Una notizia sconvolgente e scioccante, soprattutto per il calcio belga. Infatti Roussel è ricordato per aver vinto la classifica cannonieri nella stagione 2002-2003, esattamente venti anni fa, con ben 22 reti all’attivo sempre con la maglia del suo Mons.

Ma Roussel è stato un giramondo vero e proprio. In carriera infatti ha giocato in numerosi campionati esteri, sbarcando in Inghilterra, Russia, Cipro, Olanda e persino anche in Italia. Infatti nel gennaio 2007 fu il Brescia ad ingaggiarlo dopo averlo osservato in alcune buone prestazioni in Coppa Uefa con la maglia dello Zulte Waregem.

Con le Rondinelle giocò però soltanto 3 partite nel campionato di Serie B, sotto la guida di Serse Cosmi, non riuscendo ad integrarsi né ad imporsi nel calcio nostrano. Tanto che il Mons, la squadra a cui è rimasto più legato, lo ingaggiò nuovamente a luglio 2007 per una nuova esperienza in patria.