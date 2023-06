Cataclisma Juve, rescinde un Big: cambia il mercato bianconero

Non la situazione ideale in casa Juve, un big è pronto a rescindere il contratto. La dirigenza bianconera chiamata a riflettere.

La situazione in casa Juve è ancora in divenire e questo condiziona e non poco il calciomercato bianconero. In quella che nei proclami dovrebbe essere la stagione del riscatto la Juve è chiamata ad un mercato attento, che da un lato risolva alcuni investimenti non ottimali, ma dall’altro faccia ritrovare competitività.

Dopo una stagione in chiaroscuro, anche per colpe non imputabili strettamente al campo, i bianconeri devono necessariamente ripartire. Lo faranno da Massimiliano Allegri, il quale sembra abbia rinunciato ad un’offerta faraonica da parte degli sceicchi sauditi per onorare il contratto con la Juve. Ma lo dovranno fare anche compiendo alcune scelte sul mercato, soprattutto sul lato cessioni.

I tifosi bianconeri sono preoccupati di perdere uno tra Chiesa e Vlahovic, ma la dirigenza sa che deve fare i conti anche con altri possibili partenti che, oltretutto, a differenza di Chiesa e Vlahovic, non rientrerebbero nemmeno nei futuri piani societari. Un nome su tutti quelli di Arthur, il centrocampista brasiliano di ritorno dal Liverpool.

Juve, Arthur verso la rescissione: su di lui De Zerbi o il ritorno in patria

Arrivato da Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic, Arthur ha giocato due stagioni prima di essere dirottato in prestito a Liverpool. Sotto gli ordini di Jurgen Klopp, il centrocampista brasiliano ha giocato pochissimo. Complice anche un infortunio nella prima parte della stagione, Arthur non è mai riuscito a reinserirsi nelle rotazioni dei Reds.

Il ritorno alla Juve era una situazione facilmente preventivabile, ma anche in bianconero sembra che per lui non ci sia spazio. Potrebbe quindi chiudersi con una rescissione del contratto la parabola italiana di Arthur, il quale, dal canto suo, stando a quanto riporta Globo Esporte, avrebbe già alcune offerte sul piatto. C’è il Brighton di De Zerbi, in cerca di un sostituto di MacAllister finito proprio al Liverpool, oppure l’opzione ritorno in patria.

Gremio, Fluminense e Flamengo sono pronte ad offrirgli un contratto. Un’avventura che ha deluso le attese con il calciatore che non ha mai brillato in maglia bianconera. Il problema di questa seconda opzione risiederebbe però nel contratto.

Arthur ha un contratto consistente, motivo per il quale a Torino sono ben lieti di rescindere e risparmiare, e nessun club brasiliano è in grado di affrontare la spesa. Per questo, al momento, l’ipotesi verdeoro, per quanto romantica, resta indietro rispetto a quella del Brighton.