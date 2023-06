Sara Croce stende tutti: l’ultimo scatto fa impazzire i fan

Sara Croce ha steso tutti con il suo ultimo post pubblicato sui social. La modella lombarda, infatti, ha sorpreso tutti i suoi followers.

Sara Croce non smette di sorprendere. Continua a farlo anche ora, nonostante non sia più tanto presente nella televisione italiana come era invece un tempo.

Infatti, in questa stagione la modella di Garlasco non ha preso parte alla dodicesima edizione di “Avanti un altro“. La biondissima classe 1998 ha fatto parte del format, ormai storico, in onda su Canale 5, per diverse stagioni ricoprendo il ruolo della “Bonas”.

Un personaggio che ha “ereditato” da Laura Cremaschi che della trasmissione, condotta dal duo Bonolis-Laurenti, rappresenta ancora un punto fermo. Sara Croce è stata una delle modelle più amate ed apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia di Mediaset. Di questo n’è una prova il seguito che la Croce ha raccolto sui social.

Sara Croce, l’addio alla Tv dopo diversi anni

Sara Croce ha salutato la televisione dopo diversi anni in cui ne è stata grande protagonista. Il grosso degli impegni della modella di Garlasco è ruotato intorno a Canale 5. La rete Mediaset, infatti, l’ha vista esordire nel ruolo di “Madre Natura” in “Ciao Darwin”. Un evento che ha dato il “la” alla carriera della modella sul piccolo schermo. Un milione. Ad un milione ammonta il numero di followers di Sara Croce. Un numero molto elevato che continua a crescere e che sembra molto lontano dall’assestamento.

L’ex Bonas è molto seguita sui social e i suoi scatti sono prorompenti. Dopo un breve periodo negli Usa la ragazza è tornata in Italia per le vacanze. Sono diversi, infatti, i contenuti multimediali, che vedono la Croce protagonista, postati sul feed del noto social. Le sue foto hanno migliaia di commenti e like e Sara è apprezzata dal pubblico maschile anche fuori dalla nostra nazione.

Quasi ogni giorno, infatti, l’ex “Bonas“, pubblica nuovi scatti o nuovi video. Cosa che non dispiace assolutamente ai fan. Anzi, i tantissimi utenti che rappresentano il seguito della modella non smettono di rilasciare “mi piace” e commenti. La stessa cosa è avvenuta in occasione dell’ultimo post. Pioggia di “like” e diversi messaggi di apprezzamento si sono riversati sullo scatto caratterizzato da un primo piano della Croce. Sguardo penetrante e labbra rosso fuoco, questi gli elementi che hanno lasciato i followers senza parole.