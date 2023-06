Lato A straripante: Paola Di Benedetto toglie il fiato

Paola Di Benedetto lascia a bocca aperta: il lato A è da capogiro, il mini top lascia tutto in bella evidenza

Paola Di Benedetto si gode questo inizio di estate e regala una visione meravigliosa a tutti i fan. La speaker radiofonica, ma anche modella e show girl, è sempre più impegnata nel lavoro. E non mancano decisioni che lasciano a bocca aperta tutti i fan. In primis quella di lasciare Rtl 102.5, la sua “casa” lavorativa, un impegno che la coinvolgeva quotidianamente.

E da qui il vero motivo del suo arrivederci all’emittente; come ha spiegato recentemente, è pronta a dedicarsi ad altri progetti. Ed in questi giorni l’abbiamo vista sul palco condurre il festival Radio Zeta Future Live Hits, un’esperienza che sta mettendo in mostra le sue qualità da presentatrice.

Molto ambiziosa, ha raccontato anche una sorta di sogno nel cassetto, condurre “Le Iene”, peraltro un posto molto ambito che sembra a breve nuovamente libero con Belen che dovrebbe lasciare la conduzione. Vincitrice dell’edizione del Grande Fratello Vip 2020, la Di Benedetto ha ammesso come sia stata fondamentale quell’esperienza per ottenere le opportunità lavorative degli ultimi anni, svelando anche come il tema reality show è ormai un tema chiuso per lei.

Paola Di Benedetto, il mini top non copre: tutto in bella mostra

Una delle ragazze italiane più belle, esplosa con il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin, Paola Di Benedetto è al centro del gossip. La sua storia con Federico Rossi ha appassionato davvero tutti i fan del cantante e della coppia e l’addio dopo diversi anni di fidanzamento ha sorpreso tutti.

La Di Benedetto, poi, si è distinta anche per una storia con un altro cantante, Rkomi. Ora, nonostante si dichiari single, sembra stia frequentando un calciatore dell’Inter, Raoul Bellanova, più giovane di lei. I due sono stati pizzicati da Fabrizio Corona in effusioni ed atteggiamenti molto intimi. E chissà che a breve non escano allo scoperto definitivamente.

Allo scoperto, al momento, c’è soltanto il suo corpo sulla pagina Instagram da quasi due milioni di follower. Una bellezza davvero ineguagliabile, la Di Benedetto lascia a bocca aperta davvero tutti. Tantissime, infatti, le immagini in bikini oppure in intimo, a non lasciare nulla all’immaginazione. Nell’ultima immagine postata, è seduta su una sedia sdraio, sorridente e più bella che mai; indossa un pantalone lungo e soprattutto un top nero scollatissimo che lascia il suo florido décolleté in bellissima mostra, anche perché non v’è nessuna traccia del reggiseno.

Un vero e spettacolo unico perché il top lascia davvero poco all’immaginazione. E sono tantissimi i commenti che evidenziano proprio le forme giunoniche della bellissima speaker, restandone semplicemente estasiati. Felice e sorridente, i lunghi capelli neri sono sciolti dietro la schiena ed il sole le bacia il volto e le colora la parte superiore del corpo, per una foto da capogiro.