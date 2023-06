Doppio assalto bianconero: la Roma ha già deciso

Ora per la Roma è tempo di cessioni, che serviranno a Tiago Pinto per mettere insieme un tesoretto per aggiungere i tasselli mancanti alla rosa di José Mourinho. Dopo Volpato e Missori che sembrano sempre più diretti verso il Sassuolo, il club capitolino potrebbe perdere un altro giovane di grande talento, che ha trovato sempre più spazio in questi due anni targati Mourinho.

Offerte in arrivo dalla Premier, possibile addio per Zalewski: la richiesta della Roma

Chi può dire addio alla Roma in questa sessione di mercato è Nicola Zalewski, esterno classe 2002. Il ragazzo ha faticato in questa stagione, che lo ha visto mettere a segno due reti e fornire un solo assist in 47 partite disputate tra campionato e coppe. Nonostante questo diverse società gli hanno messo gli occhi addosso, tanto che due club di Premier League potrebbero a breve bussare a Trigoria presentando un’offerta alla società capitolina.

I club che ci stanno pensando sono Newcastle e Fulham. Dopo il grande colpo rappresentato da Tonali, infatti, i bianconeri non sono intenzionati a fermarsi. I Magpies, vista la partecipazione alla prossima Champions League, hanno intenzione di rinforzare pesantemente la rosa del tecnico Eddie Howe, e il profilo di Zalewski pare essere molto gradito.

Sul calciatore c’è anche il forte interesse del Fulham, anche se sarà difficile battere la concorrenza del Newcastle. Il problema principale è rappresentato però dalla richiesta della dirigenza giallorossa che, per lasciar partire il proprio gioiello, chiede non meno di 25 milioni di euro. I due club sembrano disposti ad arrivare intorno ai 15, cifra decisamente al di sotto delle richieste del club capitolino. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti, e non è da escludere che si possa chiudere intorno ai 20-23 milioni di euro. Il popolo giallorosso ora trema davvero.