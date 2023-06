SMS alla Juve: “L’ha chiamato Allegri in persona”

Allegri si è mosso in prima persona per cercare di portare a Torino uno dei giocatori più importanti di tutta la Serie A.

Nonostante le ricchissime offerte arabe – si è parlato di un triennale da 20 milioni di euro a stagione, ndr – Allegri sembra determinato a proseguire la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus.

L’allenatore livornese ha ancora due anni di contratto con i bianconeri ed è convinto di poter riportare la Juve a lottare per lo scudetto dopo due anni molto deludenti. Specialmente l’ultima stagione ha messo a dura prova il rapporto tra Allegri e il mondo Juve.

Sono tantissimi i tifosi che imputano al tecnico toscano i risultati negativi ottenuti dai bianconeri. Basti pensare all’eliminazione dalla Champions League con 5 sconfitte su 6 nel girone e alle successive sconfitte in Coppa Italia (contro l’Inter) e in Europa League (per mano del Siviglia), ma soprattutto alla difficoltà di sviluppare una manovra fluida che troppe volte ha caratterizzato la Juve 2022-2023.

Problematiche che conoscono molto bene anche alla Juventus. La dirigenza è già al lavoro con il tecnico per individuare i profili giusti per rinforzare la rosa. ed è per questo che la dirigenza bianconera si è già messa al lavoro proprio con Allegri per individuare i profili migliori per rinforzare la rosa. Le criticità maggiori per la Juve sembrano essere a centrocampo, dove c’è bisogno di qualche giocatore che consenta davvero alla Signora di fare il salto di qualità.

Per lui si è mosso direttamente Allegri: c’è già l’offerta

Non è un segreto che la Juve segue da tempo Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio che ha disputato un’altra stagione da protagonista assoluto in biancoceleste. Nei suoi otto anni alla Lazio il centrocampista della Nazionale serba ha totalizzato 341 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 69 gol.

Negli anni scorsi la Juve ha più volte provato a intavolare una trattativa per portare Milinkovic-Savic a Torino, ricevendo sempre un secco ‘no’ da parte della Lazio. Ora però sembra che il trasferimento sia diventato molto più di un’ipotesi, anche grazie ad Allegri. Secondo quanto affermato a TVPlay da Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio Allegri a chiedere alla Juve di fare uno sforzo per il serbo, soprattutto nel caso il rinnovo di Rabiot non andasse in porto.

La Juve non vorrebbe spendere più di 30 milioni per Milinkovic-Savic ma l’impressione è che i bianconeri proveranno a inserire nella trattativa qualche pedina di scambio. La Signora potrebbe infatti proporre Nicolò Rovella, reduce da un’ottima stagione al Monza. O anche Denis Zakaria, che farà a Torino dopo l’esperienza al Chelsea ma che è destinato a lasciare subito la Continassa.