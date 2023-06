Ribaltone in panchina: Conte per vincere la Champions

Una notizia che potrebbe sconvolgere il mercato delle panchine, pronto ad infiammarsi da un momento all’altro. Il nome caldo è Antonio Conte

Dopo la fine dell’esperienza con il Tottenham in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, l’ex allenatore di Juventus e Inter è pronto a rimettersi in discussione al più presto.

Il mercato degli allenatori sta per vivere un’estate piuttosto intensa, al pari di quella dei grandi giocatori. A livello internazionale ci sono diversi club che stanno pensando di cambiare guida tecnica per aprire un nuovo corso. Anche in Italia il discorso è aperto in diverse piazze, con il Napoli che ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcia al posto di Spalletti e con la Juventus che deve ancora decidere definitivamente il futuro di Max Allegri. I bianconeri sono vincolati all’allenatore toscano da un contratto di altri due anni, a circa 9 milioni di euro a stagione.

Il nome caldo eventualmente per tornare a Torino è sempre quello di Antonio Conte, che nel 2011 inaugurò la lunga serie di successi dell’era Andrea Agnelli. Il tecnico leccese ha sbagliato solo l’ultima stagione al Tottenham, arrivando allo scontro frontale con gli Spurs e al conseguente esonero “autoindotto“. Il suo futuro al momento è un rebus, c’è grande incertezza sulla sua prossima destinazione.

Conte nel mirino del Real Madrid: può essere lui l’erede di Ancelotti

Antonio Conte è sinonimo di competitività e i risultati ottenuti in Serie A, in Premier League e con la Nazionale sono lì a parlare per lui. Chiaro che i migliori club siano sulle sue tracce. Si era parlato qualche tempo fa della chance Psg, vista la separazione da Galtier. I parigini però hanno preferito virare su altri profili (in pole restano Luis Enrique o Nagelsmann) e perciò Conte è ancora in attesa.

Una chiamata però sembra che sia arrivata dalla big per eccellenza del calcio mondiale: il Real Madrid. Le Merengues sono al centro di un rinnovamento che dovrebbe passare anche da un avvicendamento in panchina. Carlo Ancelotti, dopo aver vinto tutto il possibile, sta per accettare la corte della Nazionale brasiliana, in vista dei Mondiali del 2026. In Spagna è già partito il toto allenatori per capire chi potrà essere il sostituto.

Sembra che Conte sia uno degli attenzionati e che sul piatto ci sia per lui una cifra a due cifre. Nonostante sia molto attratto da un contratto così ricco e da un progetto così ambizioso, però, sembra che possa rifiutare per sposare un ingaggio in Serie A. Motivi familiari alla base della scelta. Certo che il fascino del Real potrebbe cambiare le carte in tavola.