Calciomercato, Scamacca colpo in Serie A: torna subito in Italia

I soldi spesso non sono tutto: lo sa bene anche Gianluca Scamacca che non vede l’ora di ritornare a giocare in Italia. Occasione immediata

Dal Sassuolo al West Ham per misurarsi calcisticamente in Premier League. Il suo ambientamento non è stato uno dei migliori, ma la sua voglia ora si chiama nuovamente Serie A. Tante big d’Italia hanno pensato a lui per rinforzare i loro rispettivi reparti offensivi, ma l’occasione è sempre più vicina.

Novità importanti per il futuro dell’attaccante italiano, pronto così a fare subito le valigie. Il suo obiettivo è quello di tornare anche a vestire la maglia della Nazionale italiana dopo che il Ct Roberto Mancini aveva puntato sulle sue qualità in passato. Ora c’è da lavorare forte per recuperare dal brutto infortunio: la voglia è quella di sempre, ma non vuole perdere ulteriore tempo. Il West Ham lo cederà soltanto a titolo definitivo: le squadre italiane sono avvisate per chiudere un’operazione davvero avvincente.

Calciomercato, Scamacca torna da protagonista: la Serie A lo aspetta a braccia aperte

Nativo di Roma, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e della Roma per poi volare in Olanda vestendo la maglia del PSV. Scamacca è stato uno dei primi giovani italiani a trasferirsi da giovanissimo all’estero per fare così da apriprista.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il general manager Tiago Pinto è tornato a Londra per chiudere le cessioni entro il 30 giugno. L’obiettivo resta quello di rispettare il Fair Play Finanziario: dopo le cessioni di Tahirovic all’Ajax per 8,5 milioni e di Kluivert al Bournemouth per 11 milioni, il general manager potrebbe chiudere nuovi affari in uscita pensando agli addii di Ibanez e Spinazzola.

In entrata occasione d’oro quella di Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano del West Ham non vede l’ora di rientrare in Italia dopo l’exploit con la maglia del Sassuolo. Possibile sgambetto al Milan, che continua a monitorare da settimane il centravanti romano che vuole tornare a gioire dopo una stagione vissuta con poche emozioni nonostante la vittoria della Conference League.

Nell’ultima parte di stagione ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio ricorrendo anche all’operazione chirurgica per tornare in forma il prima possibile. In questa stagione ha realizzato 8 gol complessivi ritagliando il suo spazio nell’arco dell’annata sportiva. Mourinho non vede l’ora di accoglierlo nella Capitale: la sua giovane età rappresenta un punto a favore.