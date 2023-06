Il vestito si apre e niente intimo: Cristina Buccino da sogno

Cristian Buccino vuole rimettere tutte le influencer in riga, con l’ultima foto postata torna prepotentemente all’attenzione dei suoi fan.

La modella calabrese vuole infiammare l’estate e sembra riuscirci già alla perfezione, l’ultimo scatto è diventato virale mostrandosi al meglio della forma e con forme che strabordano per la gioia dei tanti followers.

Sarà un’estate caliente per le influencer che dominano la scena italiana, una battaglia colpo su colpo per quante sono protagoniste della scena italiana. In alcuni casi… anche da rimettere in riga, come ha fatto già capire Cristina Buccino, che di certo vuole essere una delle protagoniste più cliccate sotto l’ombrellone.

La showgirl ha così dimostrato di essere in formissima. La donna è pronta per vive una grande stagione, i fan apprezzano decisamente. Dai tempi dell’Eredità passando per altre avventure, Cristina Buccino ha mantenuto e aumentato il numero dei followers, l’ultimo scatto infuocato porterà sicuramente un altro incremento.

Buccino, una scollatura da sogno

Aveva fatto discutere per essere al centro di un triangolo che ha scatenato un grande dibattito sui social. La moglie del difensore Lucas Hernandez qualche settimana fa l’aveva accusata di conoscere molto bene il marito, tanto da “regalarglielo”.

Una polemica tutta da vivere sulle pagine di gossip tra la cognata del calciatore del Milan e la showgirl calabrese, ma sulle riviste scandalistiche Cristina Buccino non ha replicato alla vicenda ed è andata dritta per la sua strada. Come in questo caso, ha pensato unicamente al suo lavoro ormai in pianta stabile sui social dove mostrarsi al meglio. E ci è riuscita pienamente, la Buccino senza intimo è una bomba per i fan.

Arrivano like e commenti, la foto è diventata subito virale: in queste ultime ore, è decisamente trend topic, superando così la concorrenza di altre showgirl impegnate nelle varie spiagge italiane. La Buccino mostra la sua bellezza mediterranea, le forme sono generose e il pubblico ringrazia decisamente, soprattutto quello maschile che da anni la segue con grande costanza e ammirazione.

Difficilmente però vedremo la showgirl classe 1985 in televisione, in una intervista di qualche tempo ha definito la tv ormai come qualcosa di superata, dimostrando così la sua preferenza nel stare davanti ai riflettori in maniera virtuale o nelle varie passerelle. Cristina Buccino e la sua famiglia sono seguitissime sui social, c’è un buon riscontro di pubblico anche per le sue sorelle Donatella e Maria Teresa, un trio davvero esplosivo per i fan.