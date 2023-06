Scandalo Doping, la clamorosa rivelazione dell’ex Serie A

Da parte di un ex calciatore di Serie A vi è stata una clamorosa rivelazione in tema di scandalo Doping, ecco cosa è accaduto…

Il campionato di calcio di Serie A è terminato da qualche settimana. Ora è tempo di calciomercato, ma non solo perchè troviamo talvolta vicende extracalcistiche destinate a far discutere.

Un ex protagonista della Serie A ha usato parole molto dure sull’uso di certe sostanze, e senza dubbio queste dichiarazioni sono destinate a far discutere. Stiamo parlando delle parole, dette in questi giorni, da Lamberto Boranga, uno dei giocatori maggiormente longevi del nostro calcio. Numeri da record per questo calciatore, passato alla storia per un motivo talvolta particolare.

Nato nel 1942, come il suo collega di ruolo Dino Zoff, ha vestito maglie importanti come quelle di Perugia, Fiorentina, Brescia, Reggiana e Parma. All’età di 42 anni decise di smettere per la prima volta con il Foligno, squadra della sua città, sembrava il miglior modo di salutare il calcio. Dopo qualche anno il portiere umbro realizzò una clamorosa decisione.

Scandalo Doping: è successo in Serie A!

A quasi 50 anni compiuti, Boranga decise infatti di ritornare tra i pali con il Bastardo. Il calciatore ritornò in altre 3 occasioni, tra cui quella nel 2018 con la Marottese, squadra dilettantistica marchigiana, giocandovi per due stagioni, terminando così a 77 anni la sua lunga ed incredibile avventura calcistica, sempre se non vi siano altri clamorosi colpi di scena.

Attraversando ben 7 decenni, l’estremo difensore ha vissuto diverse esperienze nel mondo dello sport, dedicandosi in età avanzata anche nel mondo dell’atletica leggera, detenendo record di categoria nel salto in alto e nel lungo. Un’agonista a tutto tondo, ma l’ex portiere della Fiorentina ha avuto modo di ricordare alcuni fatti del passato, rivelandosi al sito Open, dove ha avuto modo di trattare l’argomento doping con dichiarazioni a sorpresa sul suo conto e sui colleghi.

Lamberto Boranga ha parlato ai microfoni del portale ed ha raccontato di come i calciatori, ai suoi tempi, prendevano frequentemente delle pasticche. In particolare Micoren, il tutto serviva per mantenere alta la concentrazione. Boranga ha ricordato: “Quando ero al Brescia, molti miei compagni lo utilizzavano in abbondanza, il medico non riusciva a tenere sotto controllo la situazione ed i calciatori ne approfittavano per aumentare le dosi.

Da quando l’hanno considerato Doping poi ho smesso di prenderlo. Negli anni ’80 sono arrivati i corticosteroidi, attivavano la parte del fegato e del pancreas, ma alla fine sono stati ritenuti illegali molto tempo dopo“.