Dybala, ma quale Chelsea: ha già deciso!

Importanti novità sul futuro di Paulo Dybala: decisione comunicata al Chelsea, ecco la scelta dell’argentino.

Mourinho e Tiago Pinto hanno iniziato la stagione con due priorità. Obiettivi da non fallire nella costruzione della Roma del futuro.

Mentre gli uomini di mercato sondavano ogni tipo di opportunità a caccia di calciatori svincolati, aggiustando il capitolo relativo alle plusvalenze, la missione relativa al rinnovo di Paulo Dybala meritava una risposta immediata. Troppo importante il calciatore per il tecnico portoghese, capace nella passata stagione di affidargli un ruolo da protagonista assoluto in squadra.

Sono i numeri a certificare l’impatto dell’argentino in giallorosso. Le 12 reti in Serie A al primo anno nella capitale rappresentano una delle migliori annate del fantasista in Italia, e nonostante le assenze dovute agli infortuni, tecnicamente la “Joya” ha cambiato il volto della squadra. Proprio per questo motivo, la clausola accettata senza grande entusiasmo dalla Roma nella scorsa estate, ma utile a strappare il calciatore alla concorrenza, è un dettaglio da rivedere.

Dybala risponde alle chiamate di mercato: c’è la mossa a sorpresa

Le chiamate allo staff di Dybala sono arrivate, con proposte interessanti portate avanti a suon di milioni. Quella del Chelsea e di un altro club in particolare hanno messo in qualche modo in discussione il futuro dell’ex Juve nella capitale, e le voci in arrivo da Roma svelano la risposta netta recapitata ai londinesi, destinata a svelare quale sarà il futuro del calciatore.

Respinto. Il Chelsea incassa la scelta definitiva da parte dello staff di Paulo Dybala, alle prese con una serie di proposte di assoluto livello per lasciare la Roma. Il calciatore avrebbe risposto picche ai londinesi, e avrebbe chiarito il suo futuro con una mossa a sorpresa.

Il calciatore in più occasioni ha ribadito il suo amore per la Roma, ha allontanato le voci di mercato, e nelle prossime ore potrebbe dare una svolta definitiva alla sua carriera. Tiago Pinto avrebbe infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo grazie ad importante sforzo economico del club, deciso ad accontentare le richieste di José Mourinho.

Il tentativo in extremis dell’Inter, che secondo alcune voci di mercato potrebbe intromettersi nell’affare, sarà cancellato da un lungo accordo fra Dybala e la Roma con cifre importanti. Il calciatore è pronto ad accettare un prolungamento a circa 6 milioni di euro a stagione per restare a Roma, e il capitolo si chiude per la gioia dei tifosi giallorossi. Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora nella capitale, secondo le indiscrezioni grazie ad un contratto blindato fino al 2026.