Wanda Nara, come sta dopo il ricovero, le ultime

Wanda Nara è reduce da un ricovero, che ha fatto preoccupare tutti sulle sue condizioni, si è addirittura parlato di leucemia. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Wanda Nara è una dei personaggi più chiacchierati del mondo dello sport. La conosciamo per le sue vicende come ex moglie di Maxi Lopez e poi per la storia (con tanti alti e bassi) per Mauro Icardi. Nelle ultime settimane, però, non si è parlato delle periodiche voci di crisi che li riguardano, ma della sua situazione di salute, cosa che ha messo in allarme un po’ tutti, a partire ovviamente dai suoi familiari.

Le prime indiscrezioni che sono circolate dall’Argentina nel momento in cui è stata ricoverata in ospedale facevano riferimento a una leucemia, malattia che fa ancora paura nonostante sia diventata più facilmente guaribile rispetto al passato. Questo modo di agire l’ha fatta infuriare, soprattutto perché i suoi figli ne sono venuti a conoscenza tramite i giornali, pur senza avere ancora alcuna certezza della diagnosi.

Una volta uscita dall’ospedale, una settimana fa è stata la stessa Wanda a prendere la parola con un video su Instagram per chiarire quali siano le sue condizioni di salute. Una scelta emblematica, volta a mettere fine a voci incontrollate, in modo tale che dal suo volto fosse possibile avere un’idea reale della situazione.

L’amarezza provata da Wanda Nara

Ad averla amareggiata è stata soprattutto la diagnosi arrivata dalla stampa, senza avere cura delle conseguenze che questa potesse avere sui suoi bambini, a maggior ragione perché nemmeno lei era certa dell’origine del suo malessere. La “corsa allo scoop” non può mai essere accettabile quando si tratta di salute e in mezzo ci sono anche dei minori che possono soffrire.

Come aveva detto lei stessa pochi giorni fa, lei non aveva ancora ricevuto l’esito degli accertamenti, ma non era esclusa la possibilità di doversi sottoporre a ulteriori esami. Ora finalmente qualche dubbio in più sembra si sia dissipando. Wanda Nara avrebbe ora ricevuto l’esito degli esami e quindi avrebbe maggiori certezze sul suo malessere.

A rivelarlo è la giornalista argentina Marcela Tauro, secondo cui la procuratrice e moglie di Mauro Icardi avrebbe già iniziato le cure previste in questi casi. Non si sa però se si tratti davvero di leucemia, il riserbo è massimo.

Ulteriori dettagli sono emersi grazie al giornalista Angel de Brito, che ha parlato nel corso della trasmissione ‘Lam’, che ha dato una versione più chiara di quello che sta accadendo: “Wanda si era sottoposta a dei test di routine, da quelle analisi sono però emersi dei valori sbagliati – ha detto -. Lei si è spaventata, essendo sempre stata sana, proprio per questo ha deciso di rifarli. Lei avrebbe potuto andare in vacanza e pensarci più avanti, ma a volte rimandare può risultare pericoloso”.

Non è escluso che quanto sta accadendo possa incidere anche sui piani per il futuro dell’attaccante, da poco acquistato dal Galatasaray. A lui si sarebbe interessato il il Newell’s Old Boys, pista che lui potrebbe prendere in considerazione, magari in prestito, per poter stare vicino alla sua amata in questa fase.