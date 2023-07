Calciomercato, colpo Icardi: lo prendono subito

Mauro Icardi ha fatto sognare i tifosi dell’Inter per tanti anni, poi al PSG non è stato così felice: ora lo prendono subito

La sua carriera è stata sempre tormentata da eventi clamorosi. Icardi era diventato il capitano dell’Inter realizzando gol a grappoli, ma poi è arrivata la separazione improvvisa con il club nerazzurro. La sua vita privata ha influenzato parecchio le sue scelte visto che è stato al centro dei numerosi gossip: il suo rapporto con Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez, gli ha provocato non pochi problemi a livello lavorativo. Ora il calciomercato potrebbe regalargli una nuova chance.

Dopo la sua lunga esperienza in Serie A, il PSG aveva puntato sull’attaccante argentino senza troppo entusiasmo. Nell’ultima stagione ha vissuto un’annata in prestito al Galatasaray, che lo rivorrebbe subito in Turchia per vincere ancora un altro campionato dopo quella della passata stagione. Icardi prende tempo visto che il suo obiettivo è quello di ritornare ad essere protagonista in Serie A. Il calciomercato potrebbe regalare anche un retroscena suggestivo sul futuro dell’attaccante argentino che continua a prendere tempo. La decisione ufficiale arriverà a breve con la sua voglia di mettersi in gioco.

Negli ultimi giorni ancora una volta le notizie della sua vita privata hanno preso il sopravvento: Wanda Nara avrebbe la leucemia secondo le news provenienti dall’Argentina, ma la showgirl sudamericana ha voluto smentire tutto prima di conoscere il responso definitivo sulle sue condizioni.

Calciomercato, Icardi vuole ritornare in Serie A: la pazza idea

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Icardi è già sul mercato da tempo visto il suo ingaggio esoso di ben 8 milioni di euro che pesa così sulle casse del Paris Saint-Germain.

Come riportato anche dal portale Onefootball, negli ultimi mesi il Monza aveva chiesto a lungo informazioni sull’attaccante argentino. Mauro Icardi ha intenzione di tornare a segnare gol decisivi in Italia: spesso ritorna a Milano dove avrebbe anche una casa. Il suo futuro è sempre molto ingarbugliata, ma la sua destinazione preferita è quella di un possibile ritorno in Serie A. Saranno giorni intensi prima di prendere una scelta definitiva.

Il PSG vorrebbe subito chiudere per Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo della Juventus potrebbe essere il colpo ad effetto del top club francese. E tutto ruota anche intorno alla situazione dell’argentino, che dovrà salutare a titolo definitivo la compagine parigina. I club italiani potrebbero così ripensare ad Icardi che assicura sempre gol decisivi, come ha dimostrato alla grande anche nella sua ultima stagione in Turchia.