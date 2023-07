Mazzata tremenda per una Big, si è rotto il crociato

Vero e proprio dramma per il calciatore e per la sua squadra. Un infortunio molto grave gli è capitato durante le amichevoli di preparazione estiva.

Nel mondo dello sport, del calcio in particolare, sono purtroppo frequenti gli infortuni. Ovvero gli incidenti di natura muscolare o traumatica che possono capitare in qualsiasi momento: sia durante un semplice allenamento, sia nel corso di una partita di valore.

Ultimamente, visto probabilmente il carico enorme ed eccessivo di partite da giocare durante l’anno, i calciatori professionisti sono molto più propensi ad infortunarsi in maniera significativa. Nelle ultime ore una big internazionale ha dovuto appurare l’infortunio molto serio di un proprio titolare.

Il Chelsea perderà per molti mesi il difensore francese Wesley Fofana, centrale classe 2000 che avrebbe sicuramente avuto parecchio spazio nella stagione che incomincerà il mese prossimo. Il club inglese ha comunicato da poco che il calciatore è dovuto ricorrere immediatamente ad un intervento chirurgico per curare la la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Un brutto stop che comporterà almeno 6-7 mesi di stop per il calciatore ex Leicester City.

Fofana out, rottura del crociato: il Chelsea deve tornare sul mercato difensori

Un vero e proprio calvario quello di Fofana (in passato seguito da Inter e Milan), che nel 2021 già si fratturò il perone quando giocava nel Leicester restando ai box per sette mesi, mentre lo scorso anno ha saltato una ventina di partite nel Chelsea sempre per problemi legati alla stabilità del ginocchio.

Notizie pessime per Mauricio Pochettino, nuovo manager del Chelsea, che dunque comincia la sua avventura a Londra con uno stop molto grave ed a lungo termine. Ora senza alcun dubbio i Blues saranno costretti a tornare sul mercato per rinforzare la difesa, visto che al momento gli unici centrali a disposizione sono il 38enne Thiago Silva, il giovane francese Badiashile e l’adattato Chalobah, che è comunque stato messo in vendita.

Possibile che lo sguardo di Pochettino possa posarsi su qualche difensore centrale della Serie A italiana. Ad esempio c’è già chi ha fatto il nome del brasiliano Bremer della Juventus, calciatore acquistato dai bianconeri solo un anno fa e valutato almeno 55-60 milioni dalla dirigenza di Vinovo.

Occhio però anche ad altri profili che potrebbero fare comodo al Chelsea. Talenti della Serie A nostrana come Bastoni (Inter), Ibanez (Roma), Milenkovic (Fiorentina) e Schuurs (Torino) potrebbero presto finire nel mirino della società di Todd Boehly.