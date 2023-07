Eva Padlock, così è davvero troppo: i fan notano un dettaglio bollente

Eva Padlock esagerata più che mai, l’ultimo scatto in primo piano è davvero un capolavoro: la modella è uno schianto

Ormai, basta fare il suo nome perché la passione e la fantasia degli ammiratori si accendano in maniera istantanea. Eva Padlock è senza ombra di dubbio una delle bellezze del web più rappresentative degli ultimi anni, una vera e propria icona di bellezza e fascino incontenibile che non perde occasione per farci sognare ad occhi aperti.

La super modella spagnola, 39 anni, è diventata celebre grazie ai suoi continui scatti in lingerie intima e costumi da bagno, anche se molti hanno iniziato a seguirla con curiosità grazie ai suoi trascorsi come ombrellina della Moto GP. Qualche anno fa, infatti, Eva spopolava sulle piste di tutto il mondo dedicate al mondiale delle due ruote, non passando mai inosservata, e come avrebbe potuto, con la sua silhouette statuaria e dalle curve stratosferiche.

Le ovazioni del pubblico dei circuiti e di quello a casa, quando veniva inquadrata dalle telecamere, erano distintamente percepibili. Anche per questo, Eva ha ormai un seguito di tutto rispetto sui social e che continua a crescere. Siamo largamente sopra i due milioni di followers su Instagram, il suo palcoscenico preferito per esibire tutta la sua eleganza seducente e forme sinuose e inconfondibili che tolgono sempre di più il respiro.

Eva Padlock, la spallina del costume cade giù: il lato A è da bollino rosso

Non serviva essere dei profeti per immaginare che nell’estate 2023, come al solito, Eva avrebbe dato spettacolo, un post dopo l’altro sul suo profilo social. Ed è esattamente quello che sta facendo, risaltando tra le bellezze più provocanti in assoluto. Questa volta, riuscendo probabilmente ad esagerare più del solito.

Come di consueto, Eva si mette in primo piano di fronte all’obiettivo e la sua silhouette generosa e avvolgente quasi da’ la sensazione di bucare lo schermo. Il bikini contiene a fatica il suo lato A vertiginoso, con spalline che maliziosamente la modella e influencer fa cadere, con sguardo intrigante che colpisce dritto al cuore.

La reazione da parte della community è sempre la solita: like senza fine, commenti entusiasti e complimenti che fioccano. Visioni ipnotiche che per qualche momento rendono il pubblico totalmente immemore, e c’è da essere comprensivi: non capita sempre di imbattersi in una bellezza del genere.