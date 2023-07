Tifosi di Serie A distrutti, addio a uno dei bomber italiani più apprezzati

I tifosi delle sue ex squadre salutano il calciatore: è stato un attaccante molto apprezzato, più di 250 presenze e 20 anni di carriera.

L’età si sa passa per tutti e anche i calciatori, superati da un pezzo i 30 anni iniziano a guardare al ritiro non più come qualcosa di lontano nel tempo, ma come una possibilità da prendere prima o poi in considerazione. Capita poi che alcuni di essi prolunghino la carriera nelle serie inferiori, prima di appendere la scarpette al chiodo e magari intraprendere la carriera di allenatore.

Riccardo Meggiorini, attaccante, o meglio ex attaccante classe 1985 ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Una lunga carriera per un bomber che si è fatto molto apprezzare soprattutto in provincia con le maglie di Chievo, Torino e Vicenza. A 37 anni ha deciso di dire addio dopo l’ultima stagione giocata in Promozione veneta con la maglia del San Giovanni Lupatoto.

Meggiorini ha già fatto sapere che adesso si dedicherà ad intraprendere la carriera di allenatore e spera comunque di ottenere buoni risultati ad alto livello come quanto ha calcato i campi di calcio da giocatore. Sebbene non è ricordato per essere stato un calciatore estremamente prolifico, Meggiorini ha lasciato sempre un buon ricordo tra i suoi tifosi.

Meggiorini dice addio al calcio giocato: l’ex attaccante di Chievo e Torino appende le scarpette al chiodo

La carriera calcistica di Meggiorini è iniziata con la maglia dell’Inter. Prelevato per la Primavera nerazzurra, Meggiorini ha esordito in Serie A nel 2004. La sua avventura all’Inter si è però limitata solo a quell’apparizione. Da lì in poi vari prestiti in Serie C, prima della svolta definitiva con la maglia del Cittadella.

Con la compagine veneta Meggiorini trova la sua dimensione e trascina la squadra alla promozione in Serie B. Nel campionato cadetto 2008/09 sigla ben 18 gol, che gli valgono l’interessamento del Bari con il quale torna a calcare i campi di Serie A.

In massima Serie Meggiorini veste anche le maglie di Bologna, Novara e Torino prima dell’approdo al Chievo, squadra con la quale Meggiorini gioca ben sei stagioni e non lascia nemmeno dopo la retrocessione in Serie B. Dopo l’addio al Chievo un biennio in Serie B con la maglia del Vicenza. Due stagioni di buon livello anche dal punto di vista realizzativo, prima dell’approdo nell’ultima stagione in Promozione al San Giovanni Lupatoto.