Emily Ratajkowski esagerata: il costume è impercettibile

Emily Ratajkowski sempre più esagerata: il costume è impercettibile ed i fan restano completamente di sasso per la splendida visione.

Attrice e supermodella, Emily Ratajkowski è uno dei volti femminili più apprezzati a livello mondiale ed ha conquistato tutti grazie alla sua impareggiabile bellezza.

Nata a Westminster a Londra da genitori statunitensi, Emily ha iniziato la propria carriera come modella ed attrice giovanissima, prendendo parte a delle audizioni per alcune produzioni della Disney a soli 15 anni e svolgendo alcuni ruoli non accreditati. La modella ha iniziato però a farsi strada ottenendo una parte nella terza stagione di ICarly, programma di Nickelodeon, interpretando la stupenda ragazza dell’imbranato Gibby.

Già all’epoca si notava perfettamente la sua bellezza senza pari, ma è nel 2013 che la Ratajkowski raggiunse la fama comparendo nel video musicale Blurred Lines di Robin Thicke mostrandosi in topless. Da allora, è stata una vera e propria ascesa per la supermodella che ha debuttato sul grande schermo nel 2014 nel film L’Amore bugiardo – Gone Girl diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck.

Emily si è sempre dimostrata una grande professionista e oltre alla sua fama, è accresciuta tantissimo anche la sua folgorante bellezza che oggi quasi risulta pericolosa per i propri fan. Pericoloso in questo senso è anche il suo profilo Instagram dove è seguita da più di 30 milioni di follower e dove regala spesso scatti indimenticabili. E nell’ultimo post, la supermodella si è mostrata sempre più esagerata, lasciando tutti di sasso regalando una visione da sogno.

Emily Ratajkowski senza freni: costume impercettibile e visione da sogno

Emily Ratajkowski utilizza spesso i suoi canali social per far impazzire i fan e spesso e volentieri regala scatti davvero roventi. Nell’ultimo post dove la Ratajkowski ha voluto far vedere di essere tinta i capelli di rosso, la supermodella ha deciso però di esagerare, conquistando tutti indossando un costume davvero impercettibile e regalando una visione quasi celestiale.

Il minuscolo costume bianco non riesce a contenere le sue forme sexy ed esplosive, mettendo in risalto tutte le sue curve pericolose e stuzzicando non poco la fantasia dei fan che sono davvero andati in delirio. La scollatura è decisamente esagerata proprio come la supermodella che fiera non ha paura di mostrare al mondo la propria enorme sensualità.

Come era prevedibile, il post ha conquistato tantissimi like, raggiungendo quota 600 mila in sole 24 ore, così come enorme è stata la mole di commenti da fan di tutto il globo, ancora una volta conquistati dalla bellezza folgorante della Ratajkowski. La supermodella ha intenzione di continuare a viziare i propri follower e quest’ultimi già non vedono l’ora arrivi un nuovo post da parte di quest’ultima, consci che non verranno certamente delusi.