Alessia Marcuzzi fuori di se: “Mi vietano di farlo”

Alessia Marcuzzi ha svelato in un’intervista cosa le viene impedito di fare: il retroscena ha lasciato senza parole tutti i suoi fan.

Anche per Alessia Marcuzzi questi giorni sono gli ultimi di relax prima di tuffarsi nuovamente negli impegni televisivi. La celebre conduttrice ha scelto di recarsi in Inghilterra, precisamente a Londra, per visitare sua madre e sua padre. Un viaggio che la Marcuzzi ha voluto documentare nel dettaglio pubblicando diverse Storie sul suo profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi dimostra di avere un legame molto forte soprattutto con sua madre, Antonietta Donatelli. In uno dei video pubblicati dalla showgirl su Instagram si vedono infatti mamma e figlia che si guardano e si parlano, per poi sorridersi e abbracciarsi teneramente. Il sottofondo musicale scelto da Alessia Marcuzzi è Yellow, uno dei brani più famosi dei Coldplay.

Il breve filmato ha stretto il cuore dei tantissimi follower della conduttrice, che hanno apprezzato questo splendido momento di dolcezza familiare. Probabilmente Alessia Marcuzzi ha scelto di recarsi a Londra e stare un po’ con la sua famiglia anche per mettersi alle spalle il fastidio provato nei giorni scorsi a causa di un gossip.

Alessia Marcuzzi, il retroscena spiazza i fan: “Non me lo fanno fare”

Dopo la separazione con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, avvenuta nel settembre 2022 dopo otto anni di matrimonio, la Marcuzzi è stata al centro di diversi gossip ma l’ultimo ha davvero fatto arrabbiare la conduttrice. Secondo alcuni rumors, infatti, la conduttrice televisiva avrebbe intrapreso una relazione segreta con Stefano De Martino. Una notizia che ovviamente ha fatto molto rumore, dato che il popolare ballerino è legato sentimentalmente a Belen Rodriguez.

Tuttavia nelle ultime settimane sono tornate a circolare voci di una nuova crisi tra i due, anche perché Belen e Stefano hanno trascorso le vacanze estive l’uno lontano dall’altra. Il gossip è stato ulteriormente alimentato dal fatto che Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino erano seduti a fianco durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La Marcuzzi ha voluto subito sgombrare il campo da ogni dubbio lasciando un commento su Instagram dove chiedeva di “smetterla con questi film“. Commento che però è stato velocemente rimosso.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica la conduttrice televisiva ha spiegato di essere stata fermata dalle persone che lavorano con lei. “Il gossip mi ferisce – le parole della showgirl – Chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale“. La Marcuzzi ha poi aggiunto di aver rifiutato anche l’invito di Francesca Fagnani, che la voleva come ospite a Belve: “Faccio fatica a tenermi“.