Nervosismo alle stelle: Juve-Lukaku, cosa è successo

Juve-Lukaku, cosa sta succedendo? Il colpo più atteso del mercato italiano sembra sempre sul punto di doversi chiudere da un momento all’altro, eppure non si chiude mai.

La prima volta che è apparsa la notizia sui media quasi tutti hanno pensato alla classica fake news. Va bene che il calciomercato ci ha abituato quasi a tutto ma leggere che Romelu Lukaku è sul punto di passare dall’Inter alla Juventus un effetto un po’ strano lo ha fatto.

Un effetto tutt’altro che strano la notizia lo ha invece fatto ai tifosi dell’Inter e della Juventus, che hanno reagito, per motivi opposti, alla stessa maniera. Ferma, decisa. Contrariata. Dai tifosi dell’Inter che gridano al tradimento del centravanti dello scudetto a quelli della Juventus che non vogliono il centravanti belga al centro dell’attacco bianconero. Una trattativa che ha preso subito una piega complicata perché divisiva come nessuna.

In una Juventus che sta cambiando e che vuole ritornare subito alla vittoria, il profilo di Lukaku sembra quello ideale. Massimiliano Allegri lo ha chiesto in maniera esplicita al nuovo direttore tecnico della Juventus, Giuntoli. Il tecnico livornese sa bene come la prossima stagione sia quella decisiva per lui, la sua ultima possibilità sulla panchina bianconera. E allora dà sfogo a tutte le sue richieste puntando su giocatori pronti e costosi. Non proprio la filosofia di lavoro di Giuntoli, grazie alla quale è stato fortemente voluto alla Juventus.

Juve-Lukaku, cosa sta succedendo?

Partita quasi in sordina, la trattativa ha iniziato a prendere forma. La Juventus che vuole il giocatore e il giocatore che rifiuta tutte le offerte, persino quelle ricchissime provenienti dall’Arabia Saudita, perché vuole soltanto la Juventus. Passano i giorni, le settimane e si avvicina la data che il Chelsea avrebbe fissato come deadline per la cessione di Lukaku: venerdì 4 agosto.

Ora la trattativa inizia ad essere snervante, dal momento che la Juventus non riesce a cedere il suo centravanti, il serbo Dusan Vlahovic e la sua mancata cessione comporta l’impossibilità di mettere fine alla trattativa per l’acquisto del bomber belga. Nelle ultime ore si parla addirittura di un clamoroso scambio, ovviamente con conguaglio a favore del club bianconero ma non è semplice.

Il Chelsea ha rifiutato la proposta della Juventus di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Almeno fino ad oggi. I Blues vogliono ottenere subito 40 milioni di euro dalla cessione del loro attaccante e anche se Lukaku sembra avere già un accordo con la società bianconera, la trattativa è assai lontana da una possibile, imminente chiusura. La Juve valuta molto Vlahovic e l’accordo appare distante.

Ed è così che una trattativa che in molti pensavano impossibile da intavolare non soltanto è partita ma si è anche trasformata nella telenovela dell’italico mercato. Tante le difficoltà incontrate dalle parti per portare a dama l’affare. Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai, con i tifosi di Inter e Juventus nel ruolo di novelli Don Rodrigo. E con Lukaku e la Vecchia Signora nei panni di Renzo e Lucia. Che alla fine, però, si uniscono in matrimonio.