L’indizio che fa esultare l’Inter: ora il colpo è ad un passo

L’indizio cambia tutto: l’Inter sta per chiudere un grande colpo e i tifosi attendono sviluppi imminenti dalla trattativa.

Il mercato che non ti aspetti. Quello all’insegna dei grandi innesti, dal botta e risposta con la Juve all’insegna dei colpi di scena per Lukaku e Cuadrado, ma anche delle lunghe attese e di tante voci.

In casa nerazzurra alcune caselle restano vuote, e Marotta e Ausilio fra viaggi e telefoni che squillano, hanno lavorato anche nel weekend. Troppo calde alcune situazioni da dirimere per permettersi una pausa, soprattutto quando all’inizio del campionato mancano meno di 3 settimane. L’obiettivo, ormai chiaro in virtù di due assenze pesanti, è colmare il vuoto che resta fra i portieri, e soprattutto cercare un attaccante che possa dare ad Inzaghi pericolosità sul fronte offensivo.

L’obiettivo è chiudere in fretta, facendo leva su una lunga serie di contatti già allacciati, di promesse ottenute e di affari quasi fatti. Ecco perché l’attesa dei tifosi cresce, ma potrebbe ben presto trasformarsi in un affare solo da ufficializzare. Ausilio è stato premiato, e la sua attesa porterà a Milano uno degli obiettivi di questo mercato.

Inter, l’indizio conferma: è fatta per il calciatore

Mentre sbucano indiscrezioni su un interessamento del Psg per Barella, e i tifosi preoccupati valutano anche in questa chiave il possibile arrivo di Samardzic, un altro lungo capitolo di calciomercato sta per chiudersi. L’indizio arriva da una trattativa praticamente chiusa da parte di un altro club, che libera finalmente il calciatore richiesto da tempo da Inzaghi.

Il Bayern Monaco avrebbe messo le mani su David Raya, e l’assist sarebbe arrivato addirittura da un altro club. L’inserimento dell’Arsenal, con la proposta per prelevare il 27enne spagnolo del Brentford, ha spinto i bavaresi ad accelerare i contatti, trovando l’accordo per l’estremo difensore. Secondo il Guardian, i Gunners hanno presentato un’offerta ufficiale, e il Bayern, informato, avrebbe rilanciato con l’obiettivo di anticipare le mosse dei londinesi.

La notizia trova conferme anche su alcuni portali tedeschi, e la chiave non cambia. A Monaco di Baviera avrebbero in pugno il portiere, e sarebbero quindi pronti a liberare Sommer. Le difficoltà nell’arrivare a Trubin potrebbero infatti spingere Inzaghi a puntare sullo svizzero nei primi incontri di campionato, in attesa di valutare fino al termine del mercato un altro innesto nel reparto.

L’obiettivo resta l’ucraino, ma si valuta anche il profilo di Milinkovic-Savic, mentre sullo sfondo resiste la candidatura di Audero, molto gradito da Inzaghi e pronto a trasferirsi subito a Milano.