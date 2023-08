Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia: Giuntoli convinto da Allegri

La Juventus vuole puntare nuovamente in alto, ma Allegri vorrebbe giocatori esperti: arriva subito dalla Premier, il rinforzo per la fascia

I bianconeri vorrebbero tornare subito protagonista in vista della prossima stagione. Sono stati anni davvero difficili affrontando ogni ostacolo in campo e fuori, ma ora la musica è cambiata con una rivoluzione totale anche all’interno del quadro dirigenziale. Ora Cristiano Giuntoli dovrà dimostrare tutto il suo valore per innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa bianconera.

La Juventus ora intende chiudere altri affari per arrivare al completo all’inizio della stagione ufficiale. Tra poche settimane si riparte per tornare a fare la voce grossa in campionato, questa volta senza coppe europee dopo l’esclusione da parte della Uefa per la partecipazione alla Conference League. Tante le trattative in corso in questo momento in orbita Juventus, ma mancano gli ultimi tasselli per chiudere subito le varie operazioni. Il club bianconero vuole tornare a competere per lo Scudetto riportando gioia tra i tifosi abituati a vincere come insegna la storia del calcio italiano.

Calciomercato Juventus, ci siamo per il colpo: arriva subito dall’Inghilterra

Sarà un mese di agosto infuocato in casa bianconera. Finora è arrivato soltanto Timothy Weah per rinforzare la rosa di Allegri, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi rinforzi di qualità per arrivare a chiudere gli affari in vista della prossima stagione. Ora un altro Timothy potrebbe sbarcare subito a Torino.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica Allegri ha richiesto a gran voce a Cristiano Giuntoli giocatori esperti, tra cui anche Timothy Castagne, in forza al Leicester. Già conosce molto bene la Serie A visto che è stato protagonista con la maglia dell’Atalanta. Ora il dt cercherà di accontentarlo per un nuovo rinforzo sulla fascia: la Juventus stava seguendo anche Holm, ma ci sarebbe anche il Sassuolo sulle sue tracce.

Non è una situazione tranquilla, ma Giuntoli cercherà di mettere a segno colpi decisivi per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese in attesa di nuovi acquisti. C’è da smistare anche gli esuberi: la rosa attuale è composta da 37 calciatori, tra cui anche Leonardo Bonucci che è stato proposto anche all’Ajax.

Castagne sembra essere il profilo giusto per inserirlo nel 3-5-2, ancora praticato da Massimiliano Allegri. Cresciuto con Gasperini, si è poi fatto strada anche in Premier League sposando il progetto del Leicester. Dopo la retrocessione in Championship, ora è pronto a cambiare aria volando nuovamente in Serie A.