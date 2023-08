Donnarumma alla Juventus: esulta anche l’Inter

Donnarumma alla Juventus. Ritorna un classico del calciomercato estivo. IL portierone della nazionale azzurra accostato nuovamente alla società bianconera. Ma cosa c’è di vero?

Le porte girevoli del calciomercato sono aperte da tempo e forse mai come in questi giorni i portieri ne sono gli assoluti protagonisti. I difensori delle porte possono dare il via ad un giro vorticoso di estremi difensori che riguardano club italiani e stranieri.

Il calciomercato ha da sempre abituato a delle suggestioni che periodicamente ritornano, trattative che, come gli amori cantati da Antonello Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano, puntuali ogni estate. La suggestione Gianluigi Donnarumma-Juventus è questione ormai datata e risale al 2021 quando l’allora estremo difensore del Milan, classe 1999, è passato al Paris Saint Germain. In quel momento la società bianconera ha provato a portare a Torino il portierone azzurro ma nulla ha potuto dinanzi alla mega offerta dei parigini.

Da allora ogni finestra di mercato, estiva o invernale, diventa una buona occasione per rilanciare l’ipotesi di una trattativa tra l’azzurro e la società bianconera. Le difficoltà, di diversa natura, incontrate a Parigi dal giovane portiere di Castellamare di Stabia, sono state terreno fertile per rilanciare, in prima pagina, questa suggestiva idea. E adesso?

Donnarumma alla Juventus, vero o falso?

Sono i giorni delle febbrili trattative che potrebbero sconvolgere il calciomercato 2023. Il PSG ha fissato in 250 milioni di euro il prezzo di Kylian Mbappé e se il Real Madrid ritenesse giusto il prezzo per il fuoriclasse francese realizzerebbe l’affare del secolo. Non solo attaccanti, c’è grande mercato anche per i portieri.

Onana è passato dall’Inter al Manchester United per oltre 50 milioni di euro e ora la società nerazzurra è alla ricerca di un portiere che potrebbe essere Sommer del Bayern Monaco. In quel caso i campioni di Germania andrebbero alla ricerca di un estremo difensore affidabile date le non perfette condizioni fisiche di Neuer.

E’ a questo punto che potrebbe entrare in gioco la Juventus con il suo numero uno, Szczesny, attenzionato proprio dalla società bavarese. Il nazionale polacco della Juventus piace molto ai tedeschi e potrebbe creare un valzer di portieri. Szczesny al Bayern, Donnarumma alla Juve e anche l’Inter felice che potrebbe finalmente abbracciare Sommer.

Una trattativa, quella tra la Juventus e Donnarumma, estremamente complessa. Difficile, infatti, pensare che il numero uno del PSG si separi dal suo club. Il furto subito in casa dal portiere azzurro, solo poche settimane fa, potrebbe essere il motivo di un’eventuale volontà di ritornare in Italia.

Ricordiamo, però, che il nazionale azzurro ha un contratto in essere con il PSG a 12 milioni di euro netti annui, somma insostenibile dalla Juventus. Anche questa estate Donnarumma-Juventus rischia di rimanere una suggestione.