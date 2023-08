È finita la sua avventura alla Juve, ufficiale la rescissione del contratto

Arriva l’annuncio ufficiale: finisce la storia del calciatore con la Juventus, contratto rescisso dal club.

La Juve non vuole e non può sbagliare un colpo. L’arrivo di Giuntoli ha innescato un nuovo processo in bianconero, e le decisioni della Uefa impongono scelte drastiche sul mercato.

La sensazione è che ogni colpo sia da ponderare per evitare spese folli, e soprattutto che il club abbia bisogno di cambiare volto alla rosa anche a costo di effettuare rinunce pesanti. Nessuno in casa bianconera ha parlato di scudetto, e il motivo è legato alla necessità di ricostruire con il tempo un progetto vincente, sempre con un occhio attento ai conti. Alla Continassa però sanno bene che un’altra stagione senza titoli sarebbe l’ennesimo fallimento, e Allegri su tutti si gioca il futuro sulla panchina della Juve.

Ecco perché i colpi in entrata non saranno molti ma sono mirati ad alzare il livello tecnico del club, mentre saranno tanti i calciatori in uscita, con un conseguente risparmio sugli ingaggi. I nomi sulla lista dei club pronti a bussare alla Juve non mancano, e Giuntoli ha appena chiuso la porta ad un calciatore che ha rescisso il suo contratto con la società.

Juve, comunicazione ufficiale: non fa più parte del progetto

Il tour americano darà risposte ad Allegri pronto a comunicare quali saranno i calciatori, soprattutto fra i giovani, destinati a trovare spazio nella prossima stagione. I dubbi non mancano al tecnico, ma qualche certezza c’è già. Fra chi andrà via in prestito, chi come Vlahovic o Chiesa potrebbe incassare offerte faraoniche, e chi invece è stato blindato dal club, ci sono elementi già con le valigie in mano.

Il club ha infatti comunicato a Mohamed Ihattaren la rescissione del contratto. La storia fra il talentuoso calciatore e i bianconeri non del resto mai nata. Fra prestiti, problemi personali che hanno condizionato la sua promettente carriera, e la difficoltà nel tentare di recuperare l’ex Psv, l’investimento della ‘Vecchia signora’ si è rivelato un errore.

Il comunicato ha chiuso quindi una storia mai del tutto sbocciata con il 21enne. Il primo prestito alla Sampdoria e quello successivo all’Ajax non hanno mai garantito alla Continassa sensazioni positive su un elemento ora svincolato. Quei 6 gol e i tanti assist in poco più di 50 presenze in Eredivisie, e qualche spunto interessante nelle coppe europee, avevano spinto la Juve a puntare sul trequartista, che ora potrebbe ripartire proprio dall’Olanda per ritrovare serenità e mostrare tutto il talento che aveva rapito l’attenzione di molti allenatori.