Calciomercato, sgarbo Juventus: cambia squadra, svolta nell’affare

La Juventus continua a monitorare attentamente i profili giusti per Massimiliano Allegri: che sgarbo ai bianconeri

Sarà un mese di agosto infuocato in casa Juventus. Finora ci sono stati pochi colpi in entrata, ma il ds Giuntoli partirà all’attacco dopo qualche settimana di conoscenza dell’ambiente bianconero. Inoltre, saranno formalizzate le cessioni degli esuberi per mettere da parte un tesoretto, utile poi a finanziare i nuovi innesti funzionali da regalare a Massimiliano Allegri.

Nelle ultime settimana è arrivato il figlio di George Weah, Timothy, che subito si è messo in mostra con le sue tipiche accelerazioni sulla fascia destra. Il club bianconero dovrà monitorare anche le possibili cessioni da urlo con Vlahovic e Chiesa, sempre nel mirino delle big d’Europa. Ad agosto partiranno ufficialmente le trattative per arrivare a chiudere i colpi in entrata allestendo una rosa ancora super competitiva. Ora è arrivato lo sgarbo ai bianconeri: l’acquisto sembrava ad un passo, seguito a lungo dai bianconeri in queste settimane. Tutto è cambiato in pochi giorni: c’è un’altra squadra in Serie A.

Calciomercato Juventus, assalto in Serie A: cambia tutto

La dirigenza bianconera dovrà muoversi per chiudere i primi colpi in entrata il prima possibile. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato, ma qualcosa dovrà cambiare in tempi brevi per arrivare a nuovi giocatori funzionali.

Seguito a lungo dalla Juventus, ora potrebbe cambiare idea. Emil Holm è stato in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera, ma come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ora le dinamiche sembrano essere cambiate. Il Brighton, nonostante gli ottimi rapporti, si è defilato per l’acquisto del laterale svedese classe 2000. Ora l’opzione numero uno sarebbe sempre in Serie A con il Sassuolo pronto a sferrare l’assalto vincente per il terzino dello Spezia.

Dopo la retrocessione in Serie B, il club ligure sarà costretto a vendere i suoi principali gioielli per lasciarli liberi di essere protagonisti altrove. La Juventus ora dovrà trovare idee alternative per puntellare le corsie esterne a disposizione di Massimiliano Allegri.

Un nuovo sgarbo in casa bianconera: il tempo stringe e c’è bisogno di accontentare subito l’allenatore livornese con acquisti funzionali alla sua idea di gioco. Holm andrà via da La Spezia per sposare un nuovo progetto interessante: in Serie A c’è la fila, ma al momento non si conosce ancora ufficialmente la sua prossima squadra.