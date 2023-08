Al mare con l’amica, Michela Persico è stupefacente

Rugani, nonostante le voci di mercato, resterà alla Juventus fino al 2024. La sua fidanzata, invece, si gode il mare.

La Juventus, dopo l’acquisto di Timothy Weah, si è fermata concentrandosi sulle operazioni volte a sfoltire la rosa e cedere gli elementi ritenuti non più imprescindibili.

Finora a salutare la compagnia è stato Arthur, trasferitosi alla Fiorentina che a giugno avrà la facoltà di acquistarlo per 20 milioni. A breve farà lo stesso Denis Zakaria, escluso dalla tournée in corso di svolgimento negli Stati Uniti. La sua partenza è imminente. Resta soltanto da vedere chi prevarrà tra il Monaco, il Lipsia ed il West Ham. Daniele Rugani, invece, è destinato a restare.

Il classe 2004, pur godendo della piena stima del proprio allenatore, è stato impiegato con il contagocce: appena 9 le presenze in Serie A di cui 6 da titolare, per un totale di 562 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino deludente, a cui vanno poi aggiunte due ulteriori presenze in Champions League e in Coppa Italia. La separazione, alla luce anche del forte interessamento mostrato dalla Lazio alla ricerca di rinforzi da regalare a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla Champion, appariva scontata.

Voci, queste, risultate poi prive di fondamento visto che il 29enne, attraverso il suo agente Davide Torchia, ha fatto sapere di voler restare fino alla scadenza del suo attuale contratto (30 giugno 2024). Salvo sorprese, quindi, le parti proseguiranno insieme per un ulteriore anno senza intavolare alcuna trattativa riguardante il rinnovo. Poi, sarà tempo di separarsi e dirsi addio in maniera definitiva.

Lady Rugani dà spettacolo su Instagram: l’estate è bollente

La conferma di Rugani ha colto di sorpresa i tifosi, i quali avranno così modo di rivedere all’Allianz Stadium la sua fidanzata ovvero Michela Persico. I due hanno avuto modo di conoscersi nel 2016 e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Nel 2020 hanno festeggiato la nascita del piccolo Tommaso e da ormai diversi mesi stanno valutando l’idea di convolare a giuste nozze.

La Persico, oltre ad essere una giornalista, è una presenza costante su Instagram dove spesso pubblica foto con indosso il minimo indispensabile. Quella postata a Forte di Marmi nelle scorse ore, che la vede in compagnia di una sua amica, ha mandato in tilt il social network facendo il pieno di like e commenti.

La sua è una presenza costante nella vita di Rugani che ora, approfittando dell’esclusione di Leonardo Bonucci, conta di recuperare terreno e salire nelle gerarchie di Allegri.