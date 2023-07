Nuova classifica: Juve prima, Inter seconda e Roma terza

La nuova speciale classifica premia la Juventus davanti ai nerazzurri: sono tante le curiosità interessanti.

Mercato, allenamenti durissimi, le prime amichevoli con spunti interessanti sui nuovi arrivi in Serie A. L’estate del calcio mostra il suo volto in attesa della prima di campionato, prevista fra circa 3 settimane.

Mentre le notizie di calciomercato regalano sogni e in molti casi preoccupazioni dovute ai frequenti blitz dei club arabi, c’è chi si diverte a stilare potenziali classifiche relative alla prossima stagione. Fra chi si diverte a pronosticare l’erede al trono da capocannoniere di Osimhen, e chi snocciola numeri per capire se il Napoli potrà o meno abdicare, in tanti scovano statistiche o curiosità che conquistano l’attenzione del pubblico, soprattutto sui social.

L’ultima è davvero sorprendente, ed è relativa a quel particolare modo dei tifosi di mostrare l’attaccamento al loro club. La graduatoria tiene in considerazione le squadre italiane ma non solo, e svela quanto sia forte l’affetto dei sostenitori italiani nei confronti dei propri beniamini.

Tatuaggi e club: la classifica mondiale regala sorprese

Un amore forte, infinito, così potente da spingere i tifosi ad imprimere sul corpo il logo della squadra del cuore, ma anche una data speciale che ricorda un successo o il volto di un campione del passato. Un recente studio di ‘Live Football Tickets’ ha preso in analisi una vastissima serie di post su Instagram.

L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio calderone al fine di stilare una classifica su quali siano i tifosi più tatuati in omaggio al loro club del cuore. La sorpresa arriva subito con la classifica italiana. La Juve è prima, ma è anche il secondo club a livello mondiale. I bianconeri in Italia sono poi seguiti dall’Inter, mentre sul terzo gradino del podio ci sono i sostenitori della Roma.

I 4436 tifosi tatuati della Juve rappresentano quindi il secondo posto mondiale, dietro solo al Flamengo, di gran lunga avanti con poco meno di 6500 tatuaggi stimati su Instagram. Al terzo posto invece si vola in Argentina, con i 3783 tatuaggi di chi ama il River Plate. Poi si ritorna in Europa e in Italia con i poco più di 2500 dell’Inter, e al quinto posto invece c’è l’Arsenal.

Le prime dieci posizioni si completano con una lunga lista di club di Premier League. Sesto posto per il Liverpool quindi, poi il Manchester United, e all’ottava posizione invece i tatuaggi in onore della Roma. Al nono posto il primo club tedesco. Il Borussia Dortmund anticipa di poco il Real Madrid che chiude una curiosissima classifica.