Dietrofront improvviso: “Non vuole lasciare la Juve”

È stato, col senno del poi – ma in parecchi avevano già lanciato l’allarme anche in tempi non sospetti – uno degli errori di mercato della dirigenza bianconera nella scorsa estate.

La dirigenza bianconera stava valutando altri reparti ma è stato constatato che quello del tassello difensivo che sarebbe stato opportuno e necessario acquistare. Nonostante effettivamente il club bianconero fosse sulle tracce di Renan Lodi, Nicolas Tagliafico, Alex Grimaldo e altri, la corsia di sinistra non ha visto l’arrivo di alcun volto nuovo.

Proprio nel momento in cui si sarebbe dovuto stringere il cerchio per il profilo che avrebbe preso il posto del veterano – che già aveva dato dei segnali di cedimento nella stagione precedente – la società ha preferito i colpi dalla cintola in giù. Leandro Paredes e Arkadiusz Milik completarono la campagna estiva della Juve, a tutti gli effetti deficitaria dal punto di vista della completezza della rosa.

Inevitabilmente, complici delle prestazioni di squadra che definire non all’altezza è usare un eufemismo (per non parlare del caos penalizzazioni che ha condizionato la squadra), il problema del terzino sinistro è venuto a galla nel corso dell’anno. E rischia di ripresentarsi anche nella nuova imminente stagione, alla luce delle nuove rivelazioni di mercato.

Alex Sandro, arriva il ripensamento: Allegri nei guai

Se da una parte la società piemontese non ha potuto evitare che scattasse il rinnovo automatico per un’altra stagione – fino a giugno 2024 – del contratto in scadenza lo scorso 30 giugno del brasiliano Alex Sandro, sembrava pacifico – come accordo verbale tra le parti – che l’ex Porto sarebbe andato via. Magari alla prima offerta utile.

La Juve avrebbe così evitato una dolorosa partenza a parametro zero – con relativa minusvalenza da registrare a bilancio – del sudamericano. E qui arriva il colpo di scena. Il giocatore, unilateralmente, avrebbe cambiato clamorosamente idea. Nonostante appaia abbastanza evidente che il feeling tra il giocatore e l’ambiente bianconero si sia incrinato da tempo, il laterale sinistro vorrebbe onorare fino in fondo il contratto.

Per il momento la Juve non ha ancora reperito il profilo giusto per sostituire Alex Sandro. Le intenzioni di Giuntoli ed Allegri appaiono però chiare. E stavolta non differibili. La mutata volontà del verdeoro potrebbe però scombinare i piani del club. Con le inevitabili difficoltà che tutto questo potrebbe comportare. L’eventuale mancata partenza dell’ex nazionale brasiliano potrebbe porre in essere anche un problema di natura economica, considerando il suo lauto stipendio.