Juve-Bayern Monaco, accelerata improvvisa: un Big sta per cambiare maglia

La Juventus mette in piedi un’asse di mercato con il Bayern Monaco per provare a mettere a segno l’operazione. Un Big sta per cambiare maglia? Le novità.

La Juventus si sta muovendo sul mercato in maniera mirata. Cristiano Giuntoli sta al contempo provando a piazzare i profili in esubero e provando a prendere i giocatori più funzionali al gioco di Massimiliano Allegri.

La Juventus con Cristiano Giuntoli dialoga con il Bayern Monaco: possibile operazione in vista? (LaPresse) – Calciomercatoweb.it. —

La squadra deve essere rafforzata, ovviamente mantenendo i conti in ordine. Per tornare a vincere i trofei che sono mancati nell’ultima stagione. Un’operazione in particolare si potrebbe concludere nel giro di poco: le novità. La Juventus sta lavorando per tornare a essere quanto più competitiva possibile con la stagione 2023/24 che si avvicina a grandi falcate.

Cristiano Giuntoli è stato preso come direttore sportivo soprattutto per risanare una squadra che probabilmente ancora sconta alcune operazioni non proprio vincenti degli anni passati. In questo senso, allora, il ds ha avviato già da qualche giorno i contatti con il Bayern Monaco. Il club tedesco, come riferito dalle ultime indiscrezioni, è interessato al profilo di Wojciech Szczesny. Ma in questo caso non è il portiere bianconero il protagonista dei dialoghi. La Juve punta su un big.

Calciomercato Juventus, dialoghi in corso con il Bayern Monaco.

La Juventus, quindi, come riferito dalla Germania è fortemente interessata al profilo di Benjamin Pavard. Il classe 1996 è seguito anche da altri club europei, con maggiore forza economica, come il Manchester United e il Manchester City. Ma il club bianconero vorrebbe fare sul serio per metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport De’, il giocatore non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco attualmente in scadenza nel 2024. Motivo questo per cui Cristiano Giuntoli vorrebbe inserirsi e trovare la quadra più efficace per strappare il difensore alla concorrenza. Dal canto suo, la società tedesca punta ad avere un’offerta concreta il prima possibile.

La Juventus, quindi, deve accelerare se non vuole farsi scappare Pavard, visto che potrebbe non arrivare a scadenza. O per lo meno il Bayern Monaco non vuole perderlo a parametro zero e quindi cercherà di avviare qualsiasi dialogo conveniente per far sì che ciò non accada. Bayern che, nel frattempo, continua comunque a guardare in casa bianconera visto l’interesse su Szczesny come possibile “erede” di Sommer destinato all’Inter.