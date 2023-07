Dimarco dopo Onana, un’altra cessione allo United

Dimarco potrebbe raggiungere Onana al Manchester United: è questo l’ambizioso piano del club inglese per il laterale mancino dell’Inter. Cosa può accadere?

Il Manchester United non molla, e anzi è pronto a fare di nuovo spesa sulla sponda nerazzurra di Milano. La voce è nell’aria da tempo, ma sta tornando a circolare negli ultimi giorni: i Red Devils seguono attentamente Federico Dimarco, che potrebbe aggiungersi alla rosa di Ten Hag. Un colpo che seguirebbe quello di Onana, recentemente trasferitosi alla corte mancuniana, ritrovando il suo ex tecnico ai tempi dell’Ajax.

È noto che l’Inter ha sempre bisogno di migliorare i suoi bilanci, per cui ogni possibile cessione va valutata con attenzione e senza eccessivi pregiudizi. Ma è anche vero che Dimarco è ormai diventato un leader fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi: 25 anni, cresciuto nel club, viene da un’annata da 6 gol e 10 assist in 50 partite. La sua duttilità tattica, che gli permette di giocare sia da laterale mancino a tutto campo che da braccetto nella difesa a tre, è una caratteristica preziosa, a cui è difficile rinunciare.

Ma le qualità rare del ragazzo sono proprio il motivo per cui il Manchester United si è interessato, fin dallo scorso giugno, alle sue prestazioni. Ten Hag è sempre alla ricerca di rinforzi per la sua squadra, che sta finalmente tornando a competere ad alti livelli, e il terzino sinistro è uno dei ruoli su cui pensa di fare investimenti.

Dimarco piace allo United: l’Inter risponde

Attualmente il titolare è Luke Shaw, ma alle sue spalle si cerca ancora un nome affidabile, visto che Malacia non ha lasciato particolarmente il segno. Le basi per la trattativa ci sono, ma al momento sul tavolo non c’è ancora nulla. Per adesso, quello dei Red Devils è solo un semplice interessamento, e non è stata fatta alcuna mossa concreta per portare avanti il discorso con l’Inter.

Anche perché il club nerazzurro, dopo la cessione di Onana (52,5 milioni), è abbastanza tranquillo e non necessita di vendere a tutti i costi. Dimarco è un giocatore importante della rosa, anche se non incedibile, e per lui il Manchester United dovrebbe presentare un’offerta davvero importante.

Stiamo parlando di una cifra di almeno 50 milioni di euro, praticamente lo stesso che i Red Devils hanno già sborsato per Onana. Per come stanno le cose ora, è molto improbabile che il club inglese possa presentare questa offerta: in primo luogo, perché Dimarco non sarebbe teoricamente un titolare, quindi il suo acquisto non è prioritario. Secondariamente, perché sul mercato lo United ha già speso tanto (Mount è costato oltre 64 milioni), e adesso deve fare qualche cessione per riequilibrare i bilanci.