Onana: il retroscena del trasferimento è clamoroso

L’estremo difensore camerunese, André Onana, è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo una sola stagione l’ex Ajax ha lasciato l’Inter per approdare in Premier League.

Con un vero e propor colpaccio, ragionando soprattutto in termini di bilancio e plusvalenze, Marotta e Ausilio hanno completato la cessione di Onana, arrivato a parametro zero lo scorso anno e ceduto per 52,5 milioni più 5 di bonus.

Negli ultimi giorni ha iniziato a farsi strada un retroscena clamoroso che avrebbe potuto trattenere Onana ancora all’Inter. Direttamente dall’Inghilterra, infatti, sono iniziate a circolare alcune voci che parlano di Onana come ‘ripiego’ per i Red Devils che, inizialmente, avevano piani ben diversi per il profilo da affidare a Ten Hag per il dopo David de Gea.

Dopo alcune fasi di stallo e attesa Inter e Manchester United hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di André Onana ad Old Trafford. I nerazzurri hanno dovuto ritrattare l’iniziale richiesta di 70 milioni, passando prima a 60 e, successivamente, all’accordo di 57,5 milioni di euro compresi di bonus.

Onana al Manchester United sarebbe un piano B: la clamorosa indiscrezione arriva dall’Inghilterra

Dopo l’addio di David de Gea, dunque, Erik Ten Hag ha il suo nuovo numero uno. I due avevano condiviso la sodisfacente esperienza all’Ajax prima che, nella scorsa stagione, prendessero strade diverse. L’arrivo di Onana ai Red Devils, però, non era così scontato come sembra adesso. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la dirigenza dello United aveva un altro nome in cima alla lista: quello di Mike Maignan del Milan.

A lanciare la bomba di mercato è stato il The Athletic che racconta come l’estremo difensore ex Lille fosse la prima scelta del club. A far desistere i Red Devils sarebbero state le altissime richieste del Milan, attestate tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Nelle idee del tecnico olandese Onana è sempre stata la prima scelta per il dopo de Gea, ma le sue volontà si sarebbero scontrate con quelle del club.

I sondaggi del club risalirebbero al doppio confronto europeo tra le due compagini milanesi. Dopo alcuni colloqui col la dirigenza rossonera, decisa a non abbassare le richieste dopo la cessione di Tonali, il Manchester United ha deciso di abbandonare la pista che portava a Maignan. Subito dopo è partita la trattativa per Onana, che dopo alcuni tira e molla alla ricerca della quadra, è diventato ufficialmente il nuovo portiere dei Red Devils, per la gioia di Ten Hag.