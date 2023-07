Lazio-Luis Alberto, scoppia il caso: la telefonata con Lotito

Lazio-Luis Alberto, ci risiamo? Scoppia il caso dopo una frase pubblica via social dal giocatore che poi è stato chiamato dallo stesso Claudio Lotito. Ecco cosa sta accadendo tra il centrocampista e club biancoceleste.

La Lazio si sta preparando per la nuova stagione al seguito di Maurizio Sarri. I risultati raggiunti nei mesi precedenti hanno alzato le aspettative. E ora il club biancoceleste, oltre a riconfermarsi in Serie A, è chiamato a fare bene anche in Champions League. Dove è tornato a qualificarsi. A tenere banco nelle ultime ore è però una questione in particolare, che riguarda Luis Alberto. Ecco cosa sta succedendo.

Da una parte c’è la Lazio che sta lavorando in ritiro con Maurizio Sarri e sul mercato per ampliare la propria rosa con profili mirati. Dall’altro c’è Luis Alberto, che la scorsa stagione ha fatto la differenza. Il giocatore potrebbe farla a maggior ragione quest’anno, dopo la partenza di Milinkovic-Savic, ma non tutto sta andando secondo i suoi piani.

Nelle intenzioni del giocatore c’è quella di firmare il rinnovo di contratto con il club, cosa che in realtà sarebbe già dovuta accadere. Eppure la società sembrerebbe temporeggiare. Il giocatore quindi non sarebbe propriamente contento di quanto venutosi a creare con Claudio Lotito. E ha perciò mostrato il proprio malcontento via social.

Luis Alberto-Lazio, il punto di quello che sta accadendo dopo il messaggio social del giocatore

La Lazio e Luis Alberto dopo l’ultima stagione disputata sembravano essere più vicine. Eppure, dopo quanto scritto su ‘Instagram’ dallo spagnolo il rapporto sembra essere di nuovo non propriamente idilliaco. “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù“, ha postato tramite una story sul proprio profilo. E questa uscita non sarebbe rimasta senza conseguenze.

Luis Alberto non si aspettava di arrivare al ritiro, dopo giorni di lavoro, senza aver ancora firmato il suo rinnovo di contratto. Claudio Lotito, allora, per cercare di calmare le acque l’ha subito chiamato. Eppure la chiacchierata non avrebbe sortito l’effetto sperato. Il centrocampista è apparso arrabbiato per tutta la situazione.

Il presidente gli aveva garantito l’ufficialità prima della partenza per Auronzo di Cadore eppure si è andati ben oltre. E il rinnovo di contratto di Pedro, arrivato solamente qualche giorno fa, non ha certamente aiutato. Anzi, ha suscitato ancora più malcontento. Lotito deve perciò risolvere in fretta per non lasciare Sarri senza un altro senatore in squadra.