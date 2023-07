Vestito trasparente: Chiara Ferragni, si vede tutto

La bellissima Chiara Ferragni lascia di nuovo a bocca aperta i suoi fan: per lei, la trasparenza altezza lato A non è un problema.

Sicuramente lei è una delle influencer più conosciute a livello mondiale e la più conosciuta di tutta Italia, considerata come una vera pioniera di questa tipologia di lavoro. La bella Chiara Ferragni, classe ’87 cremonese, ha un seguito sui propri social a dir poco pazzesco. Il merito è tutto suo e parliamo di numeri che non possono che suscitare un pò di invidia a tutte le sue colleghe.

La moglie di Fedez infatti, vanta al momento un profilo Instagram seguito da poco meno di 30 milioni di follower. Un vero e proprio esercito. Non sarà sicuramente un caso se dell’imprenditrice italiana si parla a tal punto da realizzare persino una serie tv sulla sua vita. Nel 2019 infatti, usciva Chiara Ferragni – Unposted.

E chissà che scoprire Chiara al di fuori delle telecamere non abbia portato un seguito ancora superiore sui social e intanto piovono like e commenti. Alcuni, bisogna dirlo, sono dovuti anche all’evidente sensualità della trentaseienne che, di tanto in tanto, ha pubblicato anche scatti hot sui propri canali social.

Tutto trasparente: Chiara fuori di seno!

Qualche capo indossato in meno e qualche trasparenza in più, in fondo perché no, con la bellissima influencer che si mostra in questa foto con grande sensualità. Occhi chiari, viso angelico e dietro un panorama da urlo, questa volta parliamo della bellissima natura che la circonda. E ancora una volta Chiara è diventata in poche ore la regina dei social.

Negli ultimi giorni la donna è stata protagonista di alcuni rumors circa una lite con suo marito, il cantante Fedez, non c’è chiarezza a riguardo ma Chiara è in un’oasi felice. Si sente benissimo, sta bene con la sua famiglia e non pensa ai rumors che, ormai costantemente, la circondano.

Tornando alla foto ormai, non è una novità che la splendida cremonese dimentichi, possiamo anche dire cosi, il suo reggiseno ed evidenzia il suo semplice e delicato Lato A. La Ferragni, tra le tante cose, è una delle influencer che più promuove la sensibilizzazione del tema sulla libertà delle donne, anche in tema di vestiti con ognuna che può usare il proprio vestiario a piacimento.

Anche al Festival di Sanremo dove ha fatto da co-conduttrice, la trentaseienne ha indossato un vestito dove erano disegnate tutte le particolarità del corpo di una donna. Una battaglia che l’influencer porta avanti ed intanto così, lascia anche di stucco i tantissimi fan grazie ad un fisico davvero stupendo.