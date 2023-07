La Juve lo riporta in Serie A, il nome mette d’accordo tutti

La Juve sta pensando di riportare un giocatore in Serie A dal campionato inglese: è un nome che piace e mette tutti d’accordo.

La Juventus sta centellinando le operazioni da fare in entrata, una volta messe a segno quelle in uscita. Tanto per guadagnarci quanto per non avere più esuberi in rosa. È questo il lavoro che sta cercando di portare avanti Cristiano Giuntoli di pari passo. Consapevole del fatto che forse servirà fare anche un sacrificio più importante. In ogni caso, nelle ultime ore è spuntata fuori anche un’altra possibilità. Ecco chi sta pensando di riportare in Italia il club bianconero.

La Juventus sta pensando a come muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e sul taccuino di Giuntoli ci sono già diversi nomi che piaccio. Giorno dopo giorno, in questo senso, spuntano nuove possibilità e indiscrezioni. Per ultimo è saltato fuori un nome che conosce bene la Serie A.

Si tratta di Remo Freuler, giocatore che ha militato nell’Atalanta e che il campionato italiano di massima serie ha avuto modo di conoscerlo appunto da molto vicino. L’asse di mercato con la Premier League può accendersi da un momento all’altro.

Calciomercato Juve, Freuler può tornare in Serie A: asse di mercato rovente con la Premier League

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, quindi: “Quello tra la Juventus e la Premier League si appresta a diventare nei prossimi giorni un asse di mercato decisamente rovente. L’ultima idea per la mediana si chiama Remo Freuler“. Il giocatore conosce molto bene la Serie A e infatti si legge ancora che è “desideroso di tornare in Italia dopo un’annata al Nottingham Forest“.

Il club di Premier League ha comprato lo scorso anno Freuler dall’Atalanta per 10 milioni di euro. E non vorrebbe andare a perdere con una sua operazione in uscita. In ogni caso, ‘Tuttosport’ fa sapere che: “La Juve ha preso già informazioni. Lo svizzero è sempre stato stimato da Max Allegri e vanta pure l’apprezzamento di Cristiano Giuntoli, che aveva provato a ingaggiarlo al Napoli nello scorso gennaio. Qualora i bianconeri riuscissero a collocare altrove Zakaria e McKennie, potrebbero farsi avanti”.

La priorità fondamentalmente resta sempre la stessa: piazzare giocatori in esubero per poi muoversi sui profili che più interessano e che più possono far comodo al club bianconero. Massimiliano Allegri ha fatto i suoi nomi e ha accettato di buon grado la possibilità di avere il giocatore svizzero in rosa.