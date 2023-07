Calciomercato Inter, Zhang ha deciso: ecco il sostituto di Lukaku

Assalto totale di Zhang per chiudere l’operazione in tempi brevi: ormai ha deciso, arriva subito all’Inter

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione ufficiale. L’Inter vuole allestire una rosa super competitiva rinforzando soprattutto il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Ora serve l’acquisto top in attacco per sostituire al meglio l’attaccante belga, Romelu Lukaku, che ha optato per nuove soluzioni in carriera.

Il calciomercato nerazzurro può regalare così colpi a sorpresa. Simone Inzaghi ha bisogno di un nuovo innesto di qualità per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Thuram l’allenatore dell’Inter sta alternando anche il giovane Sebastiano Esposito, tornato dal prestito al Bari. Ora Zhang si è fatto avanti prendendo rapidamente la decisione: saranno giorni intensi per chiudere il discorso attaccante andando ad aumentare le alternative dello stesso allenatore Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, la decisione per l’attacco: Zhang si muove subito

Assalto totale per accontentare ancora una volta Simone Inzaghi. Gli ultimi giorni sono stati così riflessivi per pensare a lungo su quale profilo in attacco puntare per i prossimi anni. Alla fine Zhang ha preso la sua decisione per puntellare l’attacco nerazzurro dopo gli addii di Dzeko e Lukaku. Un rinforzo di qualità assoluta puntando anche sulla sua giovane età pensandolo come investimento per il futuro.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente Zhang ha deciso di puntare per l’attacco tutto sul giovane attaccante dell’Arsenal, Folarin Balogun, che ha superato nelle gerarchie Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid si è ormai defilato con l’assalto decisivo per il centravanti già protagonista con gli USA.

Ora i dirigenti nerazzurri potrebbero così intavolare una trattativa per il classe 2001 sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, con condizioni simili proprio a quelle dell’attaccante belga. Nella scorsa stagione Balogun è stato protagonista con la maglia del Reims realizzando 21 gol in Ligue1 attirando di fatto i forti interessamenti delle big d’Europa.

Da tempo nel mirino del club nerazzurro, ora la dirigenza ha deciso di passare all’offensiva totale. Inizialmente la sua valutazione di 40 milioni di euro aveva frenato l’Inter, ma ora l’obiettivo numero uno è lui per sostituto alla grande Romelu Lukaku. Morata non vestirà la maglia nerazzurra: la Roma resta in pole per rinforzare il reparto offensivo di Josè Mourinho ingaggiando lo spagnolo. Un intreccio suggestivo chiudendo ogni tipo di discorso per il fronte offensivo delle big della Serie A.