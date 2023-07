Caso Juve: decisione presa, anticipata la sentenza

Ore decisive per quanto riguarda la Juventus. E’ stata anticipata la sentenza da parte della UEFA.

La Juventus si trova negli Stati Uniti per preparare al meglio la stagione, ma lo sguardo è rivolto anche all’Italia e a quello che succederà sulla vicenda Uefa e la possibile esclusione dall’Europa.

Secondo quanto riferito da La Stampa, la UEFA ha ormai preso la sua decisione sul destino della Juventus e il verdetto è atteso entro la giornata di oggi. Una situazione che, come ben sappiamo, viene seguita da vicino anche dalla Fiorentina, che potrebbe ritornare a giocare in Europa per cercare di ripetere quanto di buono fatto la scorsa stagione.

Juventus: sentenza anticipata, la decisione della UEFA

Se le vicende giudiziarie in Italia possono essere considerate ormai chiuse, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la UEFA. I vertici del calcio europeo si sono presi delle settimane importanti per ragionare su quale decisione prendere nei confronti dei bianconeri ed oggi la partita sembra essere ormai chiusa. La scelta finale è attesa nella giornata odierna e per questo motivo non ci resta che aspettare qualche ora per avere un quadro più chiaro su questa vicenda.

Ma, stando a quanto riferito da La Stampa, la Juventus la prossima stagione non dovrebbe giocare in Conference League. La UEFA, infatti, sembra essere pronta a confermare l’esclusione per la vicenda delle plusvalenze. Una decisione che anche i bianconeri potrebbero accogliere bene considerando che il club vuole ripartire da zero e quindi pronto a scontare la punizione subito per provare a tornare in Champions la prossima stagione.

Una decisione che non è ancora ufficiale e quindi potrà succedere di tutto. Ma la strada sembra essere ormai segnata e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per capire se alla fine sarà realmente così oppure ci saranno delle novità improvvise.

Ultime Juventus: Euopa più lontana

Ad oggi l’Europa per la Juventus sembra essere più lontana. La UEFA è pronta ad escludere i bianconeri per le vicende ormai note e regalare la Conference League alla Fiorentina. Naturalmente non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire se l’anticipazione è vera oppure no.

Sicuramente si tratta di una vicenda che interessa davvero poco i bianconeri, pronti ad accettare l’esclusione pur di ripartire da zero in questa stagione e alla pari con le altre squadre.