Scambio Inter in Serie A: Marotta piazza il colpaccio

Super colpo sul mercato per l’Inter: Marotta piazza il colpaccio, scambio con una squadra di Serie A per un top player.

L’Inter lavora sul presente e programma il futuro. Non è un calciomercato sterile di emozioni per i tifosi nerazzurri. Nonostante ci sia preoccupazione per la partenza di calciatori importanti come Dzeko, Brozovic e Onana, in parte rimpiazzati o ancora alla ricerca di un vero sostituto, Marotta e Ausilio continuano a lavorare con calma e serenità. E sotto traccia stanno gettando le basi per un super scambio. Un affare che potrebbe portare in nerazzurro un futuro top player della Serie A.

Mentre le attenzioni di moltissimi tifosi sono rivolte alla questione legata al portiere, essendo in questo momento l’Inter priva sia del suo primo portiere che del suo vice, Marotta starebbe studiando un affare straordinario, che potrebbe regalare al club uno dei giocatori più talentuosi del nostro campionato, un calciatore in grado di fare la differenza sia nel presente che nel futuro.

Non si tratta di una trattativa semplice. Per poter convincere il suo club di appartenenza serve un’offerta congrua. Ma l’amministratore delegato nerazzurro non si sarebbe scoraggiato davanti alle richieste, e starebbe pensando di sbloccare la trattativa attraverso uno scambio che potrebbe fare le fortune sia di tutte le parti in causa.

Inter, super colpo per Marotta: scambio in vista con l’Udinese

Il grande obiettivo dell’Inter, da diverse settimane a questa parte, è Lazar Samardzic. Il giovane talento serbo-tedesco dell’Udinese si sta imponendo in queste stagioni come uno dei calciatori più promettenti del campionato italiano e ha tutte le carte in regola per diventare un futuro top player di livello europeo.

Per questo motivo i friulani non vogliono svenderlo, e non lo libereranno per meno di 25-30 milioni di euro. Troppi per Marotta, pronto però a tirar fuori un grande asso dalla manica per poter sbloccare la trattativa.

L’esperto dirigente ex Juventus sarebbe disposto a ‘sacrificare’ uno dei giovani talenti interisti pur di arrivare a Samardzic, e il prescelto potrebbe essere Kristjan Asllani, mediano albanese prelevato lo scorso anno dall’Empoli ma ritenuto da Inzaghi troppo acerbo nel suo primo anno in nerazzurro per poter essere davvero utile alla causa interista.

Calciatore di grandissimo talento, Asllani potrebbe rappresentare il jolly di Marotta per sbloccare la trattativa con l’Udinese, soprattutto se l’affare dovesse essere rinviato di un anno. Il club friulano vorrebbe infatti continuare a tenere in rosa Samardzic almeno per un’altra stagione, e lo stesso calciatore si sarebbe convinto della necessità di crescere ancora e maturare giocando da titolare inamovibile nel club bianconero.

Lo scambio potrebbe dunque essere impostato per bloccare il gioiello di casa Udinese in vista della prossima estate, permettendo però a Lazar di crescere ancora e di essere prontissimo per indossare una casacca pesante come quella nerazzurra dal 2024.