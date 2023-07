Inter, fine della LuLa: Lautaro contro Lukaku

Dopo l’addio definitivo dell’Inter a Romelu Lukaku, arrivano le parole dell’ex compagno del belga Lautaro Martinez: nuove frasi scottanti

L’amore può tramutarsi in odio e il tradimento è solitamente una delle cause principali di questa netta inversione di rotta. Basti pensare a ciò che è accaduto sul fronte Lukaku-Inter. Sembrava che l’attaccante fosse destinato a vestire nuovamente la maglia nerazzurra, sotto la guida di mister Simone Inzaghi.

Le cose, però, sono andate ben diversamente. Si è giunti, infatti, ad una rottura definitiva tra le parti in causa, anche se la ‘Beneamata’ era disposta ad accontentare le richieste economiche del Chelsea, al fine di acquistare il classe ’93 (30 anni compiuti lo scorso 13 maggio) a titolo definitivo. Le cose non sono però andate cosi. Anche a causa degli infortuni, il centravanti belga non è riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Eppure l’Inter ci avrebbe puntato fortemente in vista della prossima stagione, invece l’operazione è saltata all’improvviso. Il motivo? Lukaku ha aperto con decisione ad un trasferimento alla Juventus, club con cui dialoga segretamente da alcune settimane.

L’ex Manchester United non si è fatto sentire per diversi giorni e non ha nemmeno risposto ai messaggi dei compagni, tra cui pure l’amico e collega di reparto Lautaro Martinez. Insieme i due hanno formato la LuLa, ossia una delle coppie d’attacco più prolifiche in Serie A da un po’ di anni a questa parte. La coppia fondamentale che ha portato l’ultimo scudetto.

Inter, Lautaro duro su Lukaku: “Mi ha deluso”

Non a caso, Lukaku è diventato un vero e proprio beniamino del popolo interista, che lo avrebbe riaccolto volentieri prima di venire a sapere dei contatti con i nemici di sempre della Juventus. Ora l’ambiente nerazzurro non intende più averci a che fare. Il rapporto è chiuso, finito.

A distanza di qualche tempo dall’esplosione del caso Lukaku, sono arrivate anche le parole di capitan Lautaro Martinez in merito alla spinosa questione. L’argentino si è confessato durante una lunga intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ e non ha affatto risparmiato il centravanti belga.

“Ci sono rimasto male a causa del suo comportamento. In quei giorni di caos ho provato a chiamarlo, ma non mi ha mai risposto. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, mi ha deluso. Non mi aspettavo un atteggiamento del genere“, ha dichiarato Lautaro. D’altronde, quando un amico volta le spalle non è mai piacevole, anche se comunque parliamo di professionisti.

In tutto ciò, non è affatto da escludere che Lautaro e Lukaku possano incrociarsi nuovamente, ma stavolta uno di fronte all’altro. Dal nerazzurro al bianconero: uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa, che potrebbe concretizzarsi a breve grazie all’eventuale cessione di Vlahovic.