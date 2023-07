Torna in Serie A, colpo Savic in difesa

Una vecchia conoscenza del calcio italiano come Stefan Savic può tornare in Serie A, giocando direttamente per un club che punta la Champions League.

Il difensore montenegrino sembra ormai agli sgoccioli della sua lunga avventura con l’Atletico Madrid di Diego Simeone, non è allettato da una stagione come riserva in Spagna e può quindi aprirsi uno spazio importante per il suo ritorno in Italia.

Un altro ritorno per la Serie A, è uno dei calciatori che può dare ancora qualità al centro della difesa. Stefan Savic può essere il nome caldo per la retroguardia di una big, il nome del montenegrino emerge a sorpresa e supera una folta concorrenza di difensori centrali. Un elemento pronto, senza fronzoli e subito capace di adattarsi a ogni modulo: in ciò Savic dà le dovute garanzie, l’esperienza accumulata è già un bel marchio di fabbrica.

Il difensore montenegrino è in scadenza nel 2024 con l’Atletico ma può anticipare prima l’addio, gli spagnoli potrebbero accontentare la voglia del centrale di tentare una nuova esperienza italiana. Il centrale montenegrino è stato lanciato dalla Fiorentina, scoperto da Pantaleo Corvino quando giocava nel Manchester City.

Savic in Serie A, ecco dove giocherà

Tre stagioni di altissimo livello giocate in Serie A, poi l’approdo all’Atletico formando una coppia granitica con Gimenez. Gli anni passano e anche il minutaggio ne risente, Simeone nella scorsa stagione lo ha mandato in campo 29 volte tra qualche acciacco di troppo e le prime panchine per scelta tecnica. Così, è pronto un duello per lui: Savic tra Inter e Lazio, il ritorno in Serie A è una lotta tra due squadre che giocheranno in Champions League.

Il centrale potrebbe essere l’uomo perfetto per completare la difesa, l’esperienza non manca e a 32 anni non può dirsi di certo un calciatore a fine carriera. Savic nell’Inter di Inzaghi sarebbe l’uomo in più, quel calciatore adatto per prendere il posto di Skriniar dando, al contempo, anche una sicurezza maggiore al reparto soprattutto in fase di marcatura collettiva. I nerazzurri lo tenterebbero con un contratto biennale e opzioni di rinnovo.

Non è da scartare nemmeno l’ipotesi Savic alla Lazio, proprio perché c’è un tecnico molto attento alla fase difensiva che lo ha sempre stimato. Maurizio Sarri sa che Savic sarebbe il colpo adatto per stare al sicuro nel reparto dei centrali difensivi, un uomo di qualità adatto per le sfide più dure in Champions. Resterà però da capire quanto sia disposto Lotito a investire sul 32enne, è un tipo di profilo che raramente è stato acquistato dai biancocelesti.