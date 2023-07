Giorgia Palmas bollente sotto la doccia, i fan restano a bocca aperta

Giorgia Palmas da paura sotto la doccia, ancora una volta la showgirl in costume ci fa sognare: uno spettacolo pazzesco

Giorgia Palmas sa come godersi le proprie vacanze, e naturalmente come lasciare i fan senza parole, attirando sempre l’attenzione. La showgirl sarda si conferma una delle protagoniste annunciate dell’estate, a suon di scatti clamorosi sui social.

Dopo un duro anno di lavoro, è il momento di rilassarsi per Giorgia e per la sua famiglia. Che immancabilmente, come sempre, sceglie le coste e i mari della terra d’origine dell’ex velina di Striscia la Notizia, per delle vacanze da sogno. Panorami mozzafiato, acque cristalline e tanto divertimento, per la Palmas, per Filippo Magnini e per i figli.

Immagini che stanno naturalmente spopolando su Instagram, di cui Giorgia è da sempre una delle regine incontrastate. Nessuno l’ha mai dimenticata, da quando, giovanissima, si impose tra le veline più amate di sempre. E hanno continuato a seguirla con grande interesse davvero in tanti, lungo una carriera che per lei è stata ricca di soddisfazioni, nel mondo della moda come sul piccolo schermo.

Giorgia Palmas, relax in bikini sotto la doccia: incontenibile ed esplosiva in ogni dettaglio

Per lei, il tempo sembra non trascorrere davvero mai, un autentico miracolo che viene costantemente salutato dagli applausi della community. Con quasi due milioni di followers su Instagram, Giorgia rimane una delle bellezze più amate d’Italia. Impossibile non farsi conquistare dalle sue pose seducenti e dal suo fascino genuino e intramontabile. A 41 anni, Giorgia è in forma esattamente come il primo giorno e ce lo ricorda ogni volta.

Per rigenerarsi, dopo una giornata di mare, cosa c’è di meglio di una bella doccia. E la visione in costume in primo piano della sua silhouette sinuosa, manco a dirlo, toglie il respiro. Fisico perfetto, con l’abbronzatura che lo rende se possibile ancora più seducente e sensuale, curve spaziali e incontenibili, che quasi bucano lo schermo.

La reazione del web è inevitabile, quella di sempre. Like a ripetizione, commenti entusiasti, per una bellezza, quella di Giorgia, osannata da messaggi d’amore. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a tutto questo. E le vacanze della Palmas non sono ancora finite. C’è tempo per altri scatti che alzeranno nuovamente le temperature in maniera insostenibile sulla community.