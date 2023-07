Giulia Salemi leopardata: l’ultimo scatto lascia senza fiato

Lo scatto pubblicato su Instagram da Giulia Salemi ha mandato in estasi i suoi tantissimi follower: l’abito leopardato è da urlo.

L’ultima dichiarazione di Giulia Salemi ha deluso i suoi tantissimi fan, che si preparavano già a vederla di nuovo al Grande Fratello. Come noto, il celebre reality di Mediaset sarà interessato da un cambiamento profondo, come voluto da Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di mettere fine al taglio trash assunto dal programma negli ultimi anni con l’obiettivo di riportare il Grande Fratello alle origini.

Tra i tanti personaggi che verranno esclusi dal nuovo corso del GF c’è anche Giulia Salemi. La celebre influencer, che è diventata famosa proprio grazie alla partecipazione al reality, era stata scelta da Alfonso Signorini per assumere il ruolo di ‘voce social’ del programma. Il riscontro per la Salemi era stato anche piuttosto positivo, ma evidentemente non è bastato per garantirle la riconferma.

E’ stata proprio la compagna di Pierpaolo Pretelli a confermare che non farà parte della nuova edizione del Grande Fratello, che prenderà il via a settembre. Nel suo post su Instagram l’influencer ringrazia comunque Mediaset per l’opportunità. Giulia Salemi è ora pronta a dedicarsi ai suoi nuovi impegni, tra cui Casa Prelemi, un progetto messo in piedi proprio assieme al suo Pierpaolo. Inoltre la modella piacentina dovrebbe condurre la terza edizione di Salotto Salemi, il programma dedicato al mondo del make-up.

Giulia Salemi strepitosa su Instagram: scatto da capogiro

Oltre agli impegni televisivi Giulia Salemi prosegue la sua proficua attività di influencer sui social e in particolare su Instagram, dove può contare su quasi due milioni di follower. Gli ammiratori della showgirl restano sempre senza parole di fronte agli scatti pubblicati da Giulia Salemi, che mettono spesso in risalto la straordinaria bellezza dell’ex gieffina.

Proprio una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla Salemi ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi fan. Nell’immagine la compagna di Pierpaolo Pretelli si mostra distesa su un divano bianco, con indosso uno splendido abito leopardato e un paio di tacchi da capogiro.

Nella didascalia la Salemi pubblica cinque leopardi, ricevendo subito una valanga di commenti da parte dei fan. “La nostra gatta persiana preferita“, scrive un follower, mentre un altro seguace commenta scrivendo “Bellissima“. Ai fan più accaniti non è sfuggito il commento di Pretelli: “Miaooo“, ha postato il compagno di Giulia Salemi.