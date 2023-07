Giulia Salemi incanta: lo scatto in piscina fa impazzire

Giulia Salemi continua ad essere la protagonista dell’estate, lo scatto dell’influencer italo-persiana diventa virale per i fan.

La showgirl è sempre più a suo agio sui social, diventati ormai un’arma in più per diffondere la sua bellezza. Negli ultimi scatti a Mykonos ammalia i fan e non solo, cercando di far dimenticare anche qualche recente polemica.

La vita delle influencer è un continuo viaggiare per il mondo, alla ricerca di fama e visibilità. Giulia Salemi, fra quelle italiane, è sicuramente una delle vip del web con un maggiore seguito e che sa sempre come creare attenzione intorno a sé. La vacanza a Mykonos è al centro dell’attenzione, partendo dalla polemica su un cocktail rimandato indietro, volendo più alcool e meno ghiaccio.

La reazione stupita del cameriere e quella degli utenti hanno monopolizzato le pagine di gossip, il web si è diviso in due. In quest’ultimo caso, invece, sono state alcune foto di Giulia Salemi a riportare il sereno e a infiammare le temperature.

Salemi, uno sguardo che ammalia

Modella, showgirl e influencer, Giulia Salemi è ormai una protagonista della scena italiana. Fidanzata con Pierpaolo Pretelli, fa la spola tra la sua Milano e il resto del mondo, diventando così una star del web nei suoi spostamenti, qualche giorno fa era a Saint Tropez, come rilevato dalle riviste di gossip. E, come in questo caso, riesce anche ad abbinare vacanze e lavoro, posando direttamente per una nota ditta di gioielli. Gli scatti caricati sul suo profilo ammaliano, Giulia Salemi infiamma con lo sguardo.

L’ex gieffina diventa uno dei desideri proibiti degli italiani, non è un caso come sia sempre più seguita sui suoi canali. Solamente su Instagram ha raggiunto quasi due milioni di fan, una cifra importantissima che mette a frutto con varie collaborazioni sul web, unendo il suo volto a vari marchi, in questo caso direttamente dall’isola greca. Lo sguardo della Salemi è conturbante, mettendo in risalto i vari gioielli e il suo costume blu in piscina.

Un’estate da vivere in giro, tra spiagge, locali alla moda e collaborazioni d’eccellenza: Giulia Salemi è una delle ragazze più invidiate d’Italia, il suo rapporto d’amore con Pierpaolo Pretelli va a gonfie vele. Qualche fan ipotizza anche un prossimo matrimonio, per il momento l’estate è fatta per viaggiare e per scoprire i luoghi di tendenza. Ci sarà tempo poi per le nozze e anche per la prossima stagione televisiva.