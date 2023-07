Al Nassr, è fatta per il bomber: attacco atomico con Cristiano Ronaldo

L’Al Nassr prepara un altro colpo in attacco, dopo aver portato in Arabia a fine 2022 Cristiano Ronaldo è in arrivo un’altra stella.

L’Arabia Saudita è la grande protagonista di questa sessione di calciomercato estivo. Dal Medio Oriente infatti sono arrivate offerte faraoniche per tanti giocatori importanti del panorama europeo. L’obiettivo sembra chiaro, ovvero creare un nuovo polo d’interesse nel mondo del pallone, almeno fino al 2034, quando il paese potrebbe ospitare i Mondiali.

L’Al Nassr è stato il primo club a dare il via al nuovo trend. A fine 2022 infatti è riuscito a convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi in Arabia, sancendo l’inizio degli investimenti fuori scala. Dopo CR7 infatti il campionato arabo ha iniziato a lavorare al tesseramento di altre stelle. L’arrivo del grande rivale di Lionel Messi infatti sembra aver dato parecchia credibilità al movimento agli occhi di tanti giocatori.

Proprio il club di Ronaldo un po’ alla volta ha portato a casa giocatori come Seko Fofana dal Lens, Marcelo Brozovic dall’Inter e Alex Telles dal Manchester United. Senza contare trasferimenti come quello di Riyad Mahrez all’ Al Ahli o quello di Malcolm all’Al Hilal per 60 milioni. Pare però che l’Al Nassr non abbia finito, vuole un altro nome importante per formare una grande coppia d’attacco.

L’Al Nassr vuole regalarsi Sadio Manè per l’attacco

Gli occhi sono caduti su Sadio Manè del Bayern Monaco. Il senegalese era una stella del Liverpool, ma nell’estate scorsa ha deciso di lasciare l’Inghilterra per iniziare una nuova avventura in Germania. Una scelta che però non si è rivelata fortunata come sperava il nativo di Bambaly.

Le cose infatti al Bayern non sono andate bene. I bavaresi infatti hanno affrontato diverse difficoltà e un cambio di allenatore, da Nagelsmann a Tuchel, vincendo il campionato tedesco solo all’ultimo respiro e uscendo malamente dalla Champions League contro il Manchester City. In più Manè è stato anche protagonista di una brutta scena, avrebbe infatti colpito il compagno di squadra Leroy Sanè con un pugno negli spogliatoi.

38 presenze per lui, con 12 gol e 6 assist, numeri discreti, ma non all’altezza della sua fama. Il mancato ambientamento potrebbe portare così a un grande cambiamento. L’Al Nassr punta a chiudere per l’obiettivo Manè in questi giorni, per poter arrivare a visite mediche e firma nella settimana entrante.

Sembra infatti tutto già definito per il nuovo grande colpo. La fumata bianca dovrebbe arrivare con un incasso da 37 milioni per il Bayern Monaco e un ingaggio da circa 40 milioni annui per Manè.