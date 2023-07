Adesso è incedibile e rinnova con la Juve

Improvviso dietrofront in casa della ‘Vecchia Signora’: adesso è incedibile e rinnova con la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Altra mazzata per la ‘Vecchia Signora’: esclusione dalla prossima Conference League e ammenda di 20 milioni di euro per via del caso ‘plusvalenze fittizie’.

E’ quanto deciso dalla Prima Camera del CFCB dell’Uefa, presieduta da Sunil Gulati, per la violazione del quadro normativo e dell’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022, il settlement agreement, con il quale la società bianconera si era impegnata a rientrare nei parametri del fair play finanziario entro il 2025.

L’ammenda verrà ridotta a 10 milioni se i bilanci annuali del club bianconero per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per i club e la sostenibilità finanziaria UEFA. La Juventus, pur rivendicando la correttezza del proprio operato, non presenterà appello. Ragion per cui in Conference League al posto della squadra bianconera ci sarà la Fiorentina.

Chiesa potrebbe rinnovare con la Juve

Doccia fredda, dunque, anche per il tecnico Max Allegri che dovrà giocarsi le sue carte solo sul tavolo del campionato e della Coppa Italia. Per sua fortuna potrebbe farlo avendo a disposizione anche Federico Chiesa. Il figlio d’arte era dato sul piede di partenza, con il club bianconero che ha fissato il prezzo per la sua cessione: 60 milioni di euro più bonus.

Ma ora, a conferma che nel calcio tutto può cambiare repentinamente, per Federico Chiesa si potrebbe tornare a parlare di rinnovo. D’altra parte l’ex viola, dall’inizio del ritiro, sta favorevolmente impressionando tutti per l’attaccamento ai colori bianconeri dimostrando così di voler essere parte del nuovo progetto juventino nonostante i rapporti con Allegri non siano propriamente idilliaci.

Dunque, il sacrificato sull’altare del bilancio societario bianconero potrebbe essere Dusan Vlahovic, entrato nella rosa dei candidati alla sostituzione di Kylian Mbappé in caso di addio di quest’ultimo al Paris Saint-Germain. Mentre, come detto, per Federico Chiesa potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi del rinnovo anche perché il contratto che lega l’esterno al club bianconero scadrà il 30 giugno del 2025.

Motivo per il quale i dirigenti juventini potrebbero prendere in considerazione la possibilità di intavolare la trattativa per il rinnovo di Federico Chiesa già durante l’attuale sessione di calciomercato per scongiurare il rischio di arrivare a giugno del 2024, a un anno dalla scadenza, con minor potere contrattuale.

Tuttavia, per il momento è solo un’idea. Comunque, un’ottima idea per il tecnico bianconero Allegri in quanto con un Chiesa – che finalmente si è gettato alle spalle il grave infortunio al ginocchio sinistro – nel motore bianconero, nessun obiettivo, neanche quello tricolore, è precluso.